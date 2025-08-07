Все регионы
21:17
В Москве представлен новый главный следователь
21:09
Отставка Саблуковой, красивый дом на набережной: главные новости Кургана 7 августа
21:08
СК ХМАО открыл канал связи с жителями через соцсети
Редактору URA.RU Аллаярову продлили самую жесткую меру пресечения, несмотря на отсутствие доказательств
21:03
Армения отдаст США стратегический коридор вместо России
21:01
Российский рынок акций сделал мощный рывок
20:54
ОАЭ готовы содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной
Подсчитано число пенсионеров в России: как менялось их количество и размер пенсий
20:52
В Киеве отреагировали на слухи о существовании плана с заморозкой конфликта
20:52
Как проверить алкоголь на безопасность: советы, которые могут спасти жизнь
20:50
Суд в Челябинске отправил под арест «коммунального короля» Екатеринбурга
Новобранцы Президентского полка прошли первое испытание в Кремле
20:48
Стали известны самые выгодные районы для аренды жилья в Перми. Карта
20:45
США могут остаться без ковров из-за решения Трампа
20:45
И пошла сестра на брата: микроскандалы челябинских выборов
Трамп ставит на кон политический капитал, победа для Путина: что мировые СМИ пишут о грядущей встрече лидеров
20:40
В МИД РФ рассказали об аморальном поступке киевских властей
20:40
Лучшие кадры с открытия пермского зоопарка. Фоторепортаж
20:40
Крушение империи опального олигарха Копайгоры из ХМАО: миллиардный бизнес погребен под тяжестью исков и долгов
Политолог Шпунт: мир с Россией станет концом режима Зеленского
20:34
РЖД начало тестирование высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург
20:34
Жевал гудрон: губернатор ХМАО Кухарук сделал неожиданное признание
20:32
Российскую модель-звезду мема про «Бентли» ограбили в Лондоне
Путин обозначил детали встречи с Трампом и допустил контакты с Зеленским: главные заявления
20:25
Путин встретился с советником премьера Индии по национальной безопасности
20:22
В Екатеринбурге автобус вылетел на встречку и устроил массовое ДТП. Видео
20:20
Тюменская область вошла в топ регионов с самой высокооплачиваемой подработкой
Компромиссом между Путиным и Трампом стала судьба Зеленского
20:17
Трампу хотят вручить Нобелевскую премию мира
20:15
ЭКО, криозаморозка, партнерские роды: как в ХМАО врачи помогают парам стать родителями
20:15
Режиссер Коппола выписан из больницы после операции на сердце
Путин и Трамп нашли точку пересечения интересов
20:14
Россия созвала Совбез ООН по делу Гуцул
20:10
Израиль заявил о желании полностью взять контроль на сектором Газа
20:10
Как помочь кошке перенести жару: руководство от ветеринара
Путин выбрал вероятную страну для личной встречи с Трампом: чем российскому лидеру приглянулись ОАЭ
20:06
Жительница Мелитополя села на 18 лет за подготовку теракта по заданию СБУ
20:04
В экопарке Кургана прошла первая выездная регистрация брака. Фото
20:00
Красная помада, тяжелый люкс и шапка-докер: какими нарядами удивляли публику тюменские политики и чиновники
Паленая чача из Сочи убивает туристов: что известно о деле ядовитого алкоголя
19:49
В Европе готовятся противостоять России после окончания конфликта на Украине
19:44
Минюст расширил перечень нежелательных организаций
19:42
«Мочи в рот набрал»: Захарова жестко отреагировала на слова Гордона* об отказе Украины от пленных
Ремонтировать иномарки в России станет дешевле и быстрее
19:36
На трассе из Екатеринбурга выстроилась пробка из-за ДТП
19:35
ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о детском отдыхе
19:30
Из депутатов переходили в чиновники и наоборот: как строили карьеру ветераны пермской политики
Путин и Трамп договорились о встрече: как РФ и США готовились к личному общению глав в 2025 году
19:30
С опального олигарха из ХМАО требуют полмиллиарда рублей
19:30
Подиум зовет: на фестивале «Едем на Савин» в Курганской области покажут коллекции модных дизайнеров
19:30
Читали рэп и громко уходили: чем запомнились ямальцам бывшие главы муниципалитетов
За три часа карту не перевернуть: политолог рассказал о подготовке переговоров Путина и Трампа
19:23
Тракторист подорвался на украинской мине в Курской области
19:23
На бюджетные места в ТюмГУ претендовали 37 тысяч абитуриентов
19:22
Главное место отдыха екатеринбуржцев зацвело, но это не пугает ныряльщиков. Фото
Путин за день до истечения ультиматума Трампа разрядил обстановку
19:21
Фигуранты дела о «Крокусе» не хотят выплачивать компенсации
1
19:19
Путин и президент ОАЭ не захотели сразу расставаться после окончания встречи. Видео
19:14
На центральном рынке Нефтеюганска торгуют грибами без документов
Почти 20 поездов задерживаются по пути в Крым и обратно: список рейсов и причины задержек
19:10
Представители Олега Майами прояснили ситуацию о срыве концерта в Сургуте
1
19:10
Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа, который хотел удалить со всех площадок
19:07
Встреча Путина с президентом ОАЭ продлилась около 3,5 часов
Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа: когда встретятся лидеры и позовут ли Зеленского
19:04
В Тюменской области село закрыли на карантин из-за бешенства
19:00
Курганские геймеры жалуются в Steam из-за сбоя. Скрин
2
19:00
В Перми ждут премьер-министра РФ Мишустина
Где может пройти встреча Путина и Трампа: список стран, которые выражали готовность принять переговоры. Карта
18:59
Вассерман признался в одной из главных своих ошибок в жизни
2
18:56
Крупный застройщик озвучил губернатору ХМАО себестоимость квадратного метра жилья
1
18:55
Россия вынесла предупреждение Италии
Главного редактора telegram-канала Baza отправили в СИЗО: подробности заседания суда и позиция редакции
18:52
Жителей российского города предупредили об аномальной 45-градусной жаре
18:47
В Перми замер рынок аренды комнат для студентов
18:46
В Минтруде дали тревожный прогноз по поводу численности работоспособного населения
18:46
В черноморском санатории дочки «Газпрома» из ХМАО обнаружили нарушения при поставках мяса и молока
18:40
В Минфине рассказали о размере дефицита российского бюджета
18:38
Трамп требует отставки главы Intel
1
18:36
Текслер отметил важность совместной работы власти и бизнеса для развития Миасса
1
18:36
Зять богатого застройщика засудил многодетного екатеринбуржца
1
18:35
Екатеринбуржцам рассказали, как подготовят мобильную связь ко Дню города
18:35
Высокие цены и дефицит авиабилетов на Ямал: что ждет пассажиров в августе
18:34
Раскрыта дата и место церемонии прощания с актером Владимиром Сафроновым
18:32
В августе в Пермский край приедут пять олимпийских чемпионов
18:30
Какие льготы и выплаты предусмотрены в Пермском крае для семей с низким доходом
18:30
Психология идеального выступления: какие ритуалы у курганских политиков перед выходом на сцену
18:29
Челябинцы нашли крупного партнера для восстановления исторического особняка
18:23
В ХМАО дилерша хранила 2,5 килограмма наркотиков в свадебном ателье
18:23
В Раде обвинили Зеленского в беспомощности на фоне встречи Путина и Уиткоффа
18:23
Чем известна сеть супермаркетов миллиардера из Forbes, расширяющаяся в Екатеринбурге
18:22
Югорский борщ, стейк из оленины и торт с морошкой: летний гастротур по ХМАО
18:22
Замгубернатора похвалил мэра из ХМАО за проекты КРТ. Фото
18:21
Новый пермский зоопарк начал принимать посетителей
18:18
В Тюмени при пожаре на улице Тульской погиб человек
18:18
Опрос Gallup раскрыл правду об отношении украинцев к конфликту с Россией
18:18
В Челябинске открылась фотовыставка о красоте металлургии. Фото, видео
18:17
МВД: работу «чача-мобиля» с кустарным алкоголем пресекли в Геленджике еще в июле
1
18:13
В России импортозаместили сети для высокоскоростного интернета
1
18:13
Нашел в Roblox и изнасиловал: чем закончилось дело геймера-педофила в Екатеринбурге
18:10
Судья не выпустила из СИЗО начальника пермской колонии, обвиняемого в махинациях с картошкой
18:08
В посольстве рассказали о судьбе россиян, пострадавших в ДТП в Турции
18:05
«Оставлю диванчик»: в ХМАО жители распродают дачи по 100 тысяч рублей. Фото
18:00
Пасынку рок-легенды Намина, жестоко убившему родных, назначили новую экспертизу
18:00
Выборы — 2025: сколько кандидатов в Курганской области зарегистрировалось и как проголосовать. Инфографика
17:59
Пермячка обвинила сотрудников квеста в избиении ее детей во время игры
17:54
На мэра французского города совершено покушение
17:51
Некоторым курганцам вернут деньги за оплату детского сада
17:50
Жильцов дома в Астрахани эвакуировали из-за угрозы обрушения
17:42
Единственный бар из Екатеринбурга попал в топ лучших в России
17:42
Поезд, следовавший в Пермь, столкнулся с фурой под Ульяновском. Фото
17:40
США планируют заменить Россию в качестве главного поставщика нефти и газа в Азии
1
17:40
Моор рассказал, сколько жителей Тюменской области ведут активный образ жизни
17:40
Какую недвижимость стоит купить в Челябинске до начала осени
17:34
В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку
17:34
Россиянам рассказали о ситуации с задержками поездов в Крым
17:33
Медовый спас в Пермском крае отметят большим фестивалем с фейерверком
17:30
Можно с кошкой и с собакой: лучшие pet-friendly заведения в Тюмени
17:30
Задача на фоне кадровой турбулентности: затягивается решение по главе исполкома ЕР в Кургане
1
17:29
Тюменская гордума осталась без вице-спикера, что известно о Дмитрии Осипове внезапно покинувшем свой пост
1
17:27
Текслер просит челябинских ветеранов СВО донести до школьников общую историю
17:24
В Тюмени суд поставил точку в деле о перестрелке мигрантов
17:22
В России предложили отменить штраф за тонировку
17:21
Пьяная женщина избила директора школы в ЯНАО за «низкооценивающий взгляд»
17:17
В Перми для строительства новой гостиницы собираются снести бывший роддом
17:17
В Екатеринбург на марафон «Европа-Азия» везут звезд
17:16
Второй патриотический форум Жоги в новом формате посетили 1,5 тысячи уральцев
1
17:16
Вырубил и вызвал скорую: что известно о драке, в которой погиб подросток из Косулино
2
17:15
Гордума Тюмени отправила в отставку вице-спикера Осипова
17:15
В Перми будут судить школьника за террористическую деятельность
17:15
Дмитриев рассказал, для чего нужна встреча между Путиным и Трампом
17:15
В Сургуте обвалились цены на квартиры
17:14
В Курганской области нашли два предприятия-фантома
17:12
Застройщик Центра единоборств в Надыме попал под надзор прокуратуры ЯНАО
17:11
Погиб сотрудник горводоканала: в Чусовом произошло ЧП на очистных сооружениях
17:11
Свердловские энергетики подготовили электросети для проведения Ирбитской ярмарки
3
17:10
Власти ХМАО ввели новую форму поддержки для бизнеса
17:10
Путин назвал ОАЭ одним из возможных мест для встречи с Трампом
17:07
Крымчан предупредили об опасности ракетной атаки
17:07
Путин не против встречи с Зеленским
3
17:05
Мэр Нижнего Тагила раскрыл имя хедлайнера Дня города
17:00
Жители Кургана прокачивают финансовую грамотность с помощью кофе. Фото
17:00
Путин назвал подходящее место для встречи с Трампом
17:00
В ЯНАО построят банный комплекс площадью 2,5 тысячи квадратных метров
1
17:00
В арктическом районе ХМАО произошла утечка газа
16:59
Украина лишится наемников из Колумбии
16:58
Уголовное дело завели на подростка, убившего сверстника под Екатеринбургом
16:57
Раскрыто состояние россиян, попавших в ДТП в Турции
16:57
«Не удовлетворены приговором»: участник стрельбы в свердловском клубе рвется на волю
16:53
Стоматолог назвал неочевидные причины воспаления зуба
16:52
Мирошник рассказал о причинах отказа Киева от своих пленных
16:52
В Пермском крае ищут погибшего у водопада Плакун подростка
16:50
В Кургане временно закроют проезд по улице Пролетарская
16:50
Горковский рыбозавод вернул 10 млн рублей за услуги цифровизации
16:46
В Госдуме предложили запретить строить многоэтажки в ряде городов
1
16:44
Президент Азербайджана Алиев прилетел в США
16:43
Курганским семьям выплатят по 5 тысяч рублей на форму для школьников
2
16:42
В Нижегородской области возбудили дело о хищении 250 млн руб на гособоронзаказе
3
16:40
Мерц обсудил с Зеленским встречу Путина и Уиткоффа
16:38
Бастрыкин заинтересовался вспышкой кишечной инфекции в челябинском лагере
16:37
Курганцев предупредили о звуках сирен рядом с заводами
16:34
В Роскомнадзоре ответили на вопрос о блокировке PUBG Mobile в России
16:33
Среди свердловчан стало больше коррупционеров
16:32
В Курганский госуниверситет пришел новый проректор, у которого есть уникальное двойное образование. Фото
16:31
Бизнесмен Миков попытается обжаловать дачу взятки статусной пермской чиновнице
16:30
Щука весом 15 килограммов: житель ЯНАО похвастался крупным уловом. Фото
3
16:30
Заведено дело о хищениях сотен миллионов рублей на оборонных контрактах
16:30
Скандального блогера из Березников подозревают в незаконной агитации
16:29
Иностранцы ринулись в Екатеринбург ради отдыха: сколько денег они тратят
16:27
В ХМАО на три дня ограничат движение по трассе Югорск-Таежный
16:26
Скрывающегося от врачей Петросяна обнаружили на одном из курортов
2
16:25
Жителей российского региона предупредили об атаке ВСУ
16:24
В Сургуте родилась первая в этом году тройня
16:22
Курганцы довольны транспортным обслуживанием в городе. Видео
3
16:18
Силовики усилили контроль над федеральными трассами Тюменской области
16:14
Власти Украины хотят переименовать копейку из-за ее связи с Москвой
4
16:11
До сделок доходит жалких 3%: тюменские застройщики не могут распродать жилье
16:07
В Челябинске стартует последний этап опрессовки
1
16:05
На Камчатке озвучили ключевой элемент развития «зеленой» энергетики
16:05
Ямальская авиакомпания ввела дополнительный рейс до Салехарда
16:04
В России заведено первое в истории дело против посредника финансовых мошенников
16:04
В Перми инвалиду выдали сертификат на реабилитацию в четыре раза дешевле нужного
16:03
Куда пустить молодые, зрелые и перезревшие кабачки
1
16:01
Курганец, забивший незнакомца кирпичом, выслушал приговор
1
15:57
Ушаков рассказал о приемлемом предложении со стороны США по Украине
2
15:54
Байкер без прав насмерть разбился на трассе Екатеринбург — Тюмень. Фото
1
15:54
Путин начал переговоры с президентом ОАЭ
15:53
Челябинский губернатор поторопил мэров с завершением ремонта дворов
15:50
Микроавтобус с российскими туристами перевернулся в Турции, есть пострадавшие
15:50
В ЯНАО простятся с военнослужащим, погибшим в зоне спецоперации. Фото
15:50
Ушаков оценил слова Рубио о важности встречи Путина и Трампа
15:49
Жители Тюмени стали чаще заключать браки и рожать детей
15:47
В курганском округе уложили новый асфальт, но он уже продавился. Видео
7
15:45
Миронов рассказал, чего ждать от встречи Путина и Трампа
15:44
В центре Челябинска на Труда отремонтируют купеческий особняк XIX века. Фото
15:42
В российском посольстве отреагировали на информацию о встрече Путина и Трампа в Венгрии
15:40
Здесь я встретила настоящую любовь: медсестра с СВО рассказала, каково женщинам на передовой
15:39
«Невозможно было есть»: теннисистка из Екатеринбурга раскритиковала мировой турнир во Франции
2
15:37
Уральским абитуриентам назвали бесплатные специальности, которые гарантируют работу
15:35
Пассажирский самолет совершил вынужденное возвращение в Калининград
15:34
Путин поддержал идеи челябинского губернатора во время визита в Магнитогорск. Видео
15:32
Текслер поручил челябинским мэрам контролировать, как расходуются 13 млрд рублей
15:32
В Пермском крае стартовал финал проекта «МолоТ». Фото
15:30
Росстат назвал отрасли ХМАО с самыми высокими зарплатами. Список
15:29
Кадыров позвал Трампа в Россию
2
15:22
В Тюменской области становится больше «черных вдов»
15:21
В суде раскрыли количество погибших от отравления алкоголем на Кубани
15:19
В МЧС раскрыли причины пожаров в домах и квартирах Ямала. Инфографика
15:19
Дело Яшина* направлено в суд
15:18
Текслер обновил формат совещаний с главами городов Челябинской области
15:13
Дело экс-депутата Яшина* отправлено в суд
15:10
Застолье с незнакомцем обернулось гибелью для двоих свердловчан
1
15:09
Лукашенко рассказал, чего он боится
15:08
Зеленский анонсировал беседу с Мерцем, а также с коллегами из Италии и Франции
1
15:05
В Кургане открылась ярмарка «Школьный базар»
15:05
«Приняли за паническую атаку»: стали известны подробности смерти двух челябинок, отравившихся чачей из Сочи
15:03
В ХМАО суд отправил под арест вице-мэра, подозреваемого во взятке
1
15:01
В мэрии Екатеринбурга раскрыли сроки благоустройства набережной Исети
15:00
Полиция разыскивает журналиста «Медузы»*
15:00
Адвокат Яшин: претензии и требования к главе челябинского СК необоснованные
14:57
Молдавские власти начали задержания оппозиционеров из блока «Победа»
14:56
Что нужно знать о морошке: польза и вред северной ягоды на Ямале. Инфографика
14:55
ТАСС: Украина отказалась обменивать тысячу своих солдат и матросов
14:53
Перевозчик рассказал о задержках поездов в Крым
14:52
Губернатор Шумков в Москве провел встречу с главой «Ростеха» Чемезовым
14:52
В Екатеринбурге вырвались на свободу сектанты, живущие по законам СССР
14:51
«Не занимайтесь казуистикой»: Кухарук отчитал мэра из ХМАО за реализацию проекта КРТ
14:45
МЧС: на Пермский край надвигаются ливни, град и шквал
14:45
Учителя со всей России изменят школьные учебники
14:43
Подберезовики пошли: как отличить, где собирать и топ-5 необычных рецептов
6
14:43
Суд избрал меру пресечения для продавщицы смертельного алкоголя
14:43
Чикунгунья и комары: опасаться ли курганцам нового вируса из Китая
1
14:42
Врачи разыскивают Петросяна
1
14:41
Власти ХМАО анонсировали открытие сезона охоты на дичь
14:40
Прощание с Борисом Юханановым: фоторепортаж
1
14:40
Разбитые стекла и прыжки из окон: тюменцы поплатились за неповиновение полиции
14:33
Тюменскую область накроет густой туман
14:32
У челябинских бизнесменов вырос спрос на ПВЗ и строительные франшизы
14:31
Стало известно, куда Путин отправится с визитом в конце года
14:30
Мэр Перми Соснин взял к себе в советники подполковника Патрушева
14:27
Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование конфликта на Украине
14:27
Екатеринбуржцев оставят без традиционных райских садов
14:25
В столице ХМАО ограничат подъезд к аэропорту
14:25
Президент ОАЭ прибыл в Россию
1
14:24
В России подешевели легковые авто
14:20
В Сочи арестовали женщину за продажу кустарной чачи
14:16
ВСУ атаковали Россию ракетами Storm Shadow
2
14:16
ВСУ расстреляли автомобиль с пожилыми супругами
14:14
Катер ВСУ предпринял атаку в Черном море
14:12
В отставку уходит вице-спикер гордумы Тюмени
14:10
Путин посетит Индию в конце августа
14:10
В Екатеринбурге отпустили из СИЗО налоговика, которому дал взятку известный автохам
14:10
В Курганской области температура опустится до девяти градусов
14:05
В ЯНАО инвалид через прокуратуру добился установки пандуса в подъезде
14:04
Клятва под проливным дождем и громом фанфар: Президентский полк принял присягу в Кремле. Фото, видео
14:03
В лесу под Тюменью пропала женщина. Фото
14:01
Главреда telegram-канала Baza оставили в СИЗО, отклонив апелляцию адвоката
13:58
В ХМАО назвали самые популярные франшизы для бизнеса
13:58
Под Екатеринбургом закатят грандиозный день рождения — с хороводом и оркестром на воде
13:56
Челябинск станет пригоден для выращивания тропических растений. Фото
13:53
Главреда канала «Baza» Трифонова оставили в СИЗО
13:53
Свердловские налоговики банкротят «коммунального короля» Старокожева
13:48
Гендиректора крупного завода в Соликамске осудили за сокрытие налогов
13:48
Раскрыты гонорары Кадышевой, Лолиты и «Иванушек»
1
13:47
Многодетной вдове свердловского бойца СВО отказали в выплатах
1
13:47
Снабженец террористов «Крокуса» выплатит компенсацию ради собственной выгоды
13:46
Тюменская область делится управленческим опытом с Луганской народной республикой
13:46
Соседи напавшего с пистолетом на женщину тюменца отказываются жить с ним под одной крышей. Видео
13:46
Над российскими регионами за несколько часов сбили 43 дрона ВСУ
13:45
Гидрометеоцентр: на Челябинскую область обрушатся ливни с градом
13:44
В Интернете пугают повреждением атомной подлодки после землетрясения на Камчатке
13:43
В Екатеринбурге посадили бывшего гаишника, который обещал «завалить всех»
13:40
Продавцы назвали самые популярные ягоды у жителей ХМАО
1
13:33
«Следы задымления»: в «Уральских авиалиниях» назвали причину подачи сигнала тревоги на борту
1
13:32
У пермского генерала Мустайкина появился новый помощник
13:30
В центре Екатеринбурга появится пляж с лежаками и ресторанами
1
13:28
«Гордость берет»: отец магнитогорского призывника рассказал о принятии сыном присяги в Кремле. Фото, видео
13:28
Почему подешевели квартиры в челябинских новостройках. Инфографика
2
13:27
Стали известны новые детали встречи Путина и Уиткоффа
13:26
ИИ показал, как могла бы выглядеть монета, посвященная Тюмени. Фото
13:25
«Остановила оплеухой»: соседи напавшего с пистолетом тюменца рассказали об инциденте. Видео
13:23
Суд отправил за решетку строителей дома для Чубайса
13:22
Скончался еще один участник жуткой аварии под Нижним Тагилом
13:20
АК «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Новый Уренгой
13:18
Уиткофф хотел позвать Зеленского на встречу Путина и Трампа
1
13:18
10 августа — День строителя: лучшие картинки и поздравления к празднику
1
13:16
Ямальская полиция задержала пьяного водителя грузовика
13:13
В Екатеринбурге впервые создадут отели для насекомых
2
13:12
В Свердловской области 15-летний подросток погиб из-за часов
13:12
Дубровский: все о челябинском экс-губернаторе, которого ищут силовики
4
13:08
Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни
2
13:04
Губернатор ХМАО призвал мэров ускорить запуск проектов КРТ
13:04
Тюменский застройщик ворвался в важнейший федеральный топ
13:02
На борту самолета «Уральских авиалиний» сработала сигнализация
13:02
Самолет «Уральских авиалиний», подавший тревожный сигнал, экстренно посадили
13:02
Самолет, вылетевший из Домодедово в Сочи, подал сигнал об опасности
13:00
Полпред Комаров приедет в Пермь. Инсайд URA.RU подтвердился
13:00
США и Россия договорились о встрече Путина и Трампа
13:00
В Нижнем Тагиле ко Дню города создали экооткрытки со свердловскими памятниками
3
13:00
Политолог Мельников: президент подтвердил поддержку челябинского губернатора Текслера
13:00
«24 года джаза»: что ждет челябинцев на фестивале «Какой удивительный мир». Афиша
12:55
Самолет «Уральских авиалиний» подал тревожный сигнал по пути в Сочи
12:52
Избирком раскрыл количество кандидатов, допущенных до тюменских выборов
12:46
В Минпросвещения встали на защиту детей мигрантов
3
12:46
Салехард и Новый Уренгой возглавили список по числу погибших в пожарах. Инфографика
12:42
Что известно о деле, по которому разыскивают челябинского экс-губернатора Дубровского
12:41
Что известно о новом главе курганского департамента строительства Цуканове
5
12:40
В Тюменской области собака напала на ребенка
12:39
В Пермском крае за неделю подскочили цены на бензин
12:36
В лобовом столкновении авто пострадала 40-летняя жительница ЯНАО
12:36
Уникальный маршрут для искушенных туристов запустили в Первоуральске. Фото
12:34
Главный свердловский коммунист хочет вернуть демократию и экономить на чиновниках
2
12:32
В Свердловской области взлетели цены на мясо, гречку и вермишель
1
12:31
Тысячи машин скопились у Крымского моста
12:30
«Фая — нет вайфая»: URA.RU проверило новое кафе бабл-ти в Кургане. Видео
3
12:28
В российских школах появятся новые программы по русскому языку
12:27
Данила Козловский снимется в новом фильме Учителя
12:25
В Сосновском районе завод планирует выпускать рапсовое масло за рубеж
1
12:25
Туристы с Южного Урала столкнулись с аномалией в Пермском крае. Фото
12:21
Финалистка «Битвы экстрасенсов» Ларина проведет личный прием жителей Кургана
3
12:15
В ЛНР задержали мужчину по подозрению в передаче Украине данных о ВС РФ
12:15
Бывшего челябинского губернатора Дубровского объявили в розыск. Скрин
12:15
В ЯНАО иномарка сбила человека на пешеходном переходе
12:15
«Еще ребенком мечтал туда попасть»: призывник из Магнитогорска пополнил Президентский полк. Видео
1
12:15
Новости URA.RU работают: возбуждено дело после избиения екатеринбуржца, воевавшего с УК
2
12:15
Как доехать до Крыма при перекрытии Крымского моста: альтернативный маршрут. Карта
16
12:14
Матери погибшего на СВО 19-летнего тюменца передали его военную форму. Фото
12:06
В ЯНАО ввели новые меры поддержки для школьников из числа КМНС
12:06
Поезда, следующие в Крым и обратно, задерживаются
1
12:05
«Съел яблоко и ушел»: пермские медведи вышли к посетителям нового зоопарка. Фото, видео
12:04
«Мать в слезах в морге»: появились подробности гибели подростка в Свердловской области
12:03
CNN: встреча Трампа и Путина ускорит прорыв России на востоке Украины
12:01
Еще две котельные Тюмени перейдут на автоматизированный режим работы
3
12:00
Было много детей: как прошло открытие нового пермского зоопарка
11:58
Движение по Крымскому мосту открыли спустя несколько часов простоя
11:51
Пермякам рассказали, как добраться до нового зоопарка
11:51
Курган богат талантами: боксер одержал победу на соревнованиях в Ростовской области. Фото
1
11:50
Челябинские удобрения будут продавать в Индию
11:47
В арктическом районе ХМАО заметили цапель. Видео
1
11:45
В День города в Екатеринбурге бесплатно выступят 10 звезд: где их искать
11:44
Газманов приоткрыл секрет отличного самочувствия
11:43
Тюменец, виновный в смерти рабочего на стройке, избежал тюрьмы
11:43
Главу департамента Салехарда наказали рублем за игнорирование жалоб
1
11:43
В Курганской области назвали самые популярные железнодорожные грузы
11:41
Бригада ВСУ потеряла половину штурмовиков на харьковском направлении
11:37
Свердловчане застряли по пути в Анапу из-за атаки дронов
11:36
Кнайсль нашла причину проблем Евросоюза
11:36
Школа, бассейн и детсады: грандиозные стройки во времена руководства экс-главы стройдепартамента Саблуковой
1
11:34
Как проходят первые часы работы нового зоопарка в Перми. Фото, видео
11:34
Стипендии, пособия и компенсации: сколько денег платят студентам в Челябинской области
11:33
В Кургане стартует акция по сбору школьных вещей для детей из Краснодона
3
11:31
РИАН: в районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои
11:29
День города Кургана в стиле fashion: девушки от 16 до 65 лет станут моделями
2
11:28
Режим авиационной опасности введен в Краснодарском крае
11:27
Раскрыта личность подростка, погибшего в драке в Свердловской области
11:26
Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения для 82-летнего экс-главы ПФР Нижневартовска
11:23
В ЯНАО 70% работодателей не видят разницы между уровнями высшего образования
1
11:23
Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на утро 7 августа 2025
11:22
В Тюменской области выросло число первоклассников
11:21
Семь поездов задерживаются по пути из Кубани
11:18
ВСУ остались без дронов из-за ошибочного перевода
11:18
Немецкие покупатели остались без челябинских семечек
11:09
Пособника спецслужб Киева задержали в ЛНР
11:09
Свердловчан ждут холодные ночи и теплые дни
11:08
Украинские дроны сбивают в Смоленской области
11:03
Бои за освобождение Шандриголова и новобранцы ВСУ в Сумской области: карта СВО на 7 августа
11:00
Киев готовит провокацию в родильном доме Краматорска
11:00
В Курганской области установили две новые спортплощадки. Фото
3
10:59
Мотоциклистов начали штрафовать за ночную езду по центру Тюмени. Фото
2
10:58
Челябинские аграрии смогут договориться о продаже товара крупным торговым сетям
10:56
Пермяки совершат подношение лесным духам для удачной охоты
10:55
Перевозчика оштрафовали за жару в вагонах поезда из Челябинска в Сочи
10:53
ВСУ попали под огонь «Солнцепеков» под Харьковом
10:50
Жителям пяти населенных пунктов ЯНАО стал доступен высокоскоростной интернет
10:48
Губернатор ХМАО открыл величественный монумент строителям в Сургуте. Фото
1
10:46
В Кургане на Омском мосту ввели новые ограничения для водителей
1
10:45
В аэропорту Калуги ввели план «Ковер»
10:44
Власти обозначили нежелательный курс рубля к доллару
1
10:44
В новом Пермском зоопарке выстроились очереди. Видео
10:38
«Что-то разорвалось от удара»: подросток погиб после драки в Свердловской области. Фото
10:37
В Росреестре проверят забор, замуровавший бабушку из челябинского села
10:36
Названа дата суда по делу телеведущей Лазаревой*
1
10:35
УФАС в Тюменской области возбудило дело против логистического центра «Светофора»
10:33
Крымский мост закрыли второй раз за день
10:33
Ограничения движения на Крымском мосту: что случилось 7 августа 2025
10:32
Забудьте об этом: диетолог на примере Стоцкой рассказала, как не набрать лишние кг на отдыхе
10:30
Из-за большого избытка челябинских сисадминов работодатели занизили их зарплаты
10:27
В Челябинске изменили цены на проезд до присоединенных поселков
10:25
«Огородные» нагрузки могут закончиться инфарктом или инсультом
10:25
Немец переехал из Германии в ЯНАО и отправился на СВО
10:24
Челябинцам рассказали, как получить пособие на подготовку детей к школе
10:21
В Пермский Политех поступило рекордное количество заявлений от абитуриентов
10:20
Водителям стали приходить фальшивые штрафы от ГИБДД
10:17
В Тюмени 400 сотрудников строительной компании остались без зарплаты
10:15
Курганский ребенок в лагере получил инвалидность после расправы сверстников: дело снова должны возобновить
2
10:14
Пропавшего путешественника нашли в ЯНАО
10:14
В Челябинске «скорая помощь» сбила десятилетнего мальчика
10:10
ВСУ безжалостно отправляет новобранцев на штурм
10:09
Появилось видео с подростками, планировавшими циничное убийство по указке Киева
10:08
Стала известна программа торжественного открытия нового Пермского зоопарка
10:04
МИД Армении подтвердил инсайд URA.RU: в Екатеринбурге снят с должности почетный консул Спартакян
1
10:00
В челябинском лагере «Черемушки» неизвестной инфекцией заразились 22 ребенка
10:00
Глава курганского департамента строительства Саблукова ушла в отставку. Эксклюзив
12
09:58
Сильный шторм все ближе: прогноз магнитных бурь 8 августа 2025
1
09:57
Отравить военного ядом хотели подростки в Новосибирской области
1
09:57
Исполняющий обязанности президента Мьянмы умер
09:57
На трассе Тюмень — Омск ввели реверсивное движение
09:56
Дороги в центре Екатеринбурга закрыли на ремонт: карта перекрытий
09:52
В Челябинской области вырастят десятки тысяч испанских цыплят. Фото
09:47
В Новосибирске подростки готовили убийство военного
09:46
Офицер ВСУ сдался в плен ради своей девушки
09:43
Инфаркт миокарда: врач рассказал о скрытых симптомах и последствиях
09:43
Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы
09:42
Трамп захотел встретиться с Путиным, но все равно введет санкции: что на Западе пишут о визите Уиткоффа в РФ
2
09:38
В Екатеринбурге 7 вагонов с железом сошли с рельсов. Фото
09:36
В Курганской области мошенники представляются сотрудниками военкомата
09:35
Трамп: пошлины принесут американской экономике миллиарды долларов
09:32
В челябинском нацпарке вырос гриб-животное слизевик, способный передвигаться. Фото
09:30
В Щучье дополнят кладбищенский мемориал бойцам СВО, который ранее огорчил семью
2
09:29
Российская ПВО перехватила свыше 80 дронов ВСУ за ночь
09:23
Россиянам стали массово приходить электронные повестки: порядок действий после получения
13
09:20
Алтушкин познакомит Екатеринбург с легендами «Дакара»
09:16
ВС РФ готовятся освободить Шандриголово в ДНР
09:12
Над Россией за ночь сбили 82 дрона ВСУ
09:00
В Гыданской тундре ЯНАО погиб 17-летний подросток
09:00
Депутат Вихарев открыл две новые площадки для собачников на Эльмаше. Фото
08:59
Мужчина пострадал из-за обломков дрона ВСУ в Краснодарском крае
08:52
Россиянам раскрыли одну из причин отказа в наследстве
1
08:50
Виллу Зеленского в Италии никто не хочет покупать
1
08:48
Состояние пострадавших в перестрелке в Березниках улучшилось
08:45
Челябинцев в выходные зовут на стендап Красновой, фестиваль гармонистов и футбол. Афиша
08:32
РИАН: США потратят десятки миллиардов долларов на ЗРК Patriot
08:25
Волгоградская область подверглась атаке беспилотников
08:21
Звезда «Двух холмов» Епифанцев признался, что ему недодали родители
1
08:20
Организаторы раскрыли программу масштабного летнего фестиваля в Сургуте
08:11
Банки не смогут продавать долги коллекторам с определенной просрочкой
1
08:00
Пушков: Бразилия созовет страны БРИКС, чтобы дать отпор тарифам Трампа
2
08:00
Тюменцев ждет теплый и сухой день
07:55
Поле загорелось из-за обломков украинского дрона в Краснодарском крае
1
07:55
ВСУ ночью атаковали север Ростовской области
07:52
В Тюменской области пациенту с ВИЧ отказали в медпомощи
07:45
В Кургане обсуждают увольнение замгендиректора мостостроительного завода. Инсайд
5
07:44
Как распознать мошенника в брокере: три ключевые фразы
07:43
Свердловскую область ожидает теплая погода с осадками
07:37
Спортсмен раскрыл, в чем на самом деле проблема российского футбола
1
07:35
В Прикамье благоустроили более 200 общественных пространств
07:34
Франшизы в Тюменской области вырастут на треть
1
07:34
WP: Госдеп переписал доклад о ситуации в России и Израиле
07:18
Российские военные уничтожили 16 спутников Starlink
2
07:16
Украинские дроны ранили мирных жителей: карта атаки беспилотников ВСУ за 7 августа
07:14
СБУ пытается помешать Беларуси в размещении «Орешника»
07:03
Можно ли меньше платить за интернет: подсказка экономиста
07:01
На челябинском озере Сугояк закрыли лагерь после массового отравления детей
06:50
Пермские светофоры будут «общаться» с трамваями
06:48
Центробанк выпустит в оборот монету, посвященную Тюмени
06:38
Безэкипажные катера ВСУ пытались атаковать Новороссийск
06:37
Социальный фонд пересчитал российских пенсионеров
5
06:32
В ЯНАО строят экотропу для прогулок и отдыха жителей возле реки. Фото
06:29
Движение по Крымскому мосту ограничили для водителей
06:27
Как проходит досмотр на Крымском мосту: что нужно знать
11
06:25
Украинскую рок-группу «Нервы» ищут российские приставы
06:19
РКН не стал раскрывать подробности о создании «Радиостанции Судного дня»
06:19
Боровики, лисички, маслята: курганцы делятся местами, где можно насобирать грибов
06:15
CNN: Трамп поторапливает подчиненных в организации встречи с Путиным и Зеленским
06:14
«Обращение к себе нынешнему из прошлого: основатель «Агаты Кристи» раскрыл подробности нового альбома
2
06:09
Суд поставил точку в вопросе ареста бывшего замглавы Росгвардии
2
06:08
В РФ поменяются правила приема в вузы с 1 сентября
05:35
Звезда сериала «Слово Пацана» приедет в Пермь на презентацию фильма, снятого в Прикамье
05:31
Трамп уточнил, действует ли ультиматум по поводу Украины после беседы с Путиным
05:29
В Курганской области рыбак поймал неизвестную рыбу. Фото
5
05:18
Мэр Нового Уренгоя дал новое поручение по строительству лыжной базы
05:07
Трамп раскрыл, считает ли прорывом разговор Уиткоффа и Путина
2
04:52
В гинекологическом отделении курганской больницы появился новый врач. Фото
4
04:35
Клава Кока получила подарок на день рождения стоимостью более миллиона рублей. Фото, видео
1
04:22
Пермский край впервые отправил свинину в Монголию
04:20
«Мрачное пророчество сбывается»: обзор серий первой части второго сезона «Уэнсдей»
04:09
Водителям в РФ под угрозой лишения прав приказали сделать одну вещь при ДТП
1
04:02
В Кургане задержан курьер, забравший миллионы у пенсионерки
03:47
В городе ХМАО почти 500 человек пострадали от укусов клещей
03:39
Дроны с неба и моря атаковали регионы России, закрыт аэропорт: онлайн-трансляция
03:30
США назвали сроки, в течение которых могут ввести санкции против РФ
03:27
Аэропорт Волгограда закрыли на неопределенное время
03:05
США подали четкий сигнал о грядущем разговоре Трампа и Путина
03:05
Пять кандидатов в Заксо ЯНАО поборются за голоса салехардцев
02:58
Путин вручил госнаграды свердловским ученым, артистам и спортсменам
02:57
Частный дом на набережной Кургана поразил экспертов своей красотой. Фото
11
02:55
Трамп допустил дополнительные пошлины против Китая за торговлю с РФ
02:42
Трамп не стал скрывать, когда состоится встреча с Путиным и Зеленским
02:41
Пермский край накроют ливни и грозы
02:32
Трамп поставил ультиматум всему миру по поводу важнейших товаров
2
02:18
США озвучили главный вопрос по поводу мира на Украине
02:11
Путин разговором с Уиткоффом заставил США лучше понять условия России
02:07
В Тюменской области планируют расширить список многодетных семей
1
02:02
Поставлена точка в скандале с удалением альбома Гуфа «Город дорог»
01:57
Разговор Трампа и Путина стал возможен в ближайшие пару дней
01:54
США озвучили сроки, когда введут санкции против РФ
01:45
Поверившим в скорую встречу Трампа и Путина рассказали плохие новости
01:36
Трамп захотел личную встречу с Путиным, возможно с Зеленским, но без ЕС: главные откровения источников из США
4
01:33
Бастрыкин поручил разобраться в издевательствах над челябинскими инвалидами
01:27
В жутком ДТП на трассе в Свердловской области погиб человек, еще четверо пострадали
01:20
Стало известно кто подслушал разговор Зеленского и Трампа
1
01:13
Конфликт детей во дворе Нижневартовска обернулся уголовным делом
01:05
Раскрыта реакция Путина на предложение о встрече с Трампом
1
00:58
Белый дом отреагировал на желание Трампа встретиться с Путиным
00:58
Смертельный вирус, от которого нет вакцины: симптомы и пути заражения китайской лихорадкой Чикунгунья
2
00:51
Пермская молодежь сможет пообщаться с Мизулиной
00:47
Курганский священник собирает деньги на мощные мотоциклы
00:43
Трамп захотел встречу с Путиным уже на следующей неделе
2
00:36
Секс-скандал, взятки: профайл экс-главы ПФР Нижневартовска, этапированного в Москву по делу об убийстве
2
00:29
Индекс Мосбиржи взлетел после слов Трампа о переговорах с Путиным
1
00:23
Трамп похвастался Мерцу результатами встречи с Путиным
00:22
Врач не стала скрывать опасность китайского вируса, от которого нет вакцин
00:19
Раскрыта личность женщины, участвовавшей в беседе Уиткоффа и Путина
00:02
Глава района в ЯНАО изучил эффективные меры защиты поселений от паводков
00:01
Shaman поделился методикой воспитания дочери
00:00
Свердловский город получит новую жизнь благодаря заводу
4
00:00
Трамп захотел встретиться с Путиным уже на следующей неделе