Прокуратура лишила «коммунального короля» из Екатеринбурга всех домов в Челябинске

Управляющая компания ООО «УКИКО» в Челябинской области исключена из реестра лицензий на управление всеми 546 многоквартирными домами после многочисленных жалоб и нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По инициативе органов прокуратуры ООО „УКИКО“ и должностные лица привлечены к административной ответственности, в том числе за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. В результате межведомственного взаимодействия Государственной жилищной инспекцией принято решение об исключении с 14 октября из реестра лицензии всех 546 многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО „УКИКО“ в Челябинской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что эта управляющая компания допускала нарушения жилищного, антимонопольного законодательства и законодательства о лицензировании. Так, к моменту провения конкурса по управлению УК не оплачивала штрафы за предыдущие нарушения, и только на этом основании ее заявку должны были отстранить.
В результате совместной работы с УФАС прокуроры Челябинска, Коркино, Златоуста и Карталов отменили результаты конкурсов, главам выдано представление об устранении нарушений закона.
В сентябре прокуратура Тракторозаводского района Челябинска привлекла к административной ответственности директора компании Виктора Старокожева, которого считают «коммунальным королем» Екатеринбурга. Его обвинили в плохом обслуживании челябинских домов, при этом ранее выписывали внушительные штрафы только на саму УК. Старокожев, в свою очередь, находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Следствие считает, что он обманул сотни тысяч жителей при обслуживании МКД.
