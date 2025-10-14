Прокуратура лишила «коммунального короля» из Екатеринбурга всех домов в Челябинске

Челябинская прокуратура лишила управляющую компанию «УКИКО» всех 546 домов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руководителей УК привлекли к ответственности (архивное фото)
Руководителей УК привлекли к ответственности (архивное фото) Фото:

Управляющая компания ООО «УКИКО» в Челябинской области исключена из реестра лицензий на управление всеми 546 многоквартирными домами после многочисленных жалоб и нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По инициативе органов прокуратуры ООО „УКИКО“ и должностные лица привлечены к административной ответственности, в том числе за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. В результате межведомственного взаимодействия Государственной жилищной инспекцией принято решение об исключении с 14 октября из реестра лицензии всех 546 многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО „УКИКО“ в Челябинской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что эта управляющая компания допускала нарушения жилищного, антимонопольного законодательства и законодательства о лицензировании. Так, к моменту провения конкурса по управлению УК не оплачивала штрафы за предыдущие нарушения, и только на этом основании ее заявку должны были отстранить. 

В результате совместной работы с УФАС прокуроры Челябинска, Коркино, Златоуста и Карталов отменили результаты конкурсов, главам выдано представление об устранении нарушений закона. 

В сентябре прокуратура Тракторозаводского района Челябинска привлекла к административной ответственности директора компании Виктора Старокожева, которого считают «коммунальным королем» Екатеринбурга. Его обвинили в плохом обслуживании челябинских домов, при этом ранее выписывали внушительные штрафы только на саму УК. Старокожев, в свою очередь, находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Следствие считает, что он обманул сотни тысяч жителей при обслуживании МКД.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управляющая компания ООО «УКИКО» в Челябинской области исключена из реестра лицензий на управление всеми 546 многоквартирными домами после многочисленных жалоб и нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По инициативе органов прокуратуры ООО „УКИКО“ и должностные лица привлечены к административной ответственности, в том числе за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. В результате межведомственного взаимодействия Государственной жилищной инспекцией принято решение об исключении с 14 октября из реестра лицензии всех 546 многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО „УКИКО“ в Челябинской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что эта управляющая компания допускала нарушения жилищного, антимонопольного законодательства и законодательства о лицензировании. Так, к моменту провения конкурса по управлению УК не оплачивала штрафы за предыдущие нарушения, и только на этом основании ее заявку должны были отстранить.  В результате совместной работы с УФАС прокуроры Челябинска, Коркино, Златоуста и Карталов отменили результаты конкурсов, главам выдано представление об устранении нарушений закона.  В сентябре прокуратура Тракторозаводского района Челябинска привлекла к административной ответственности директора компании Виктора Старокожева, которого считают «коммунальным королем» Екатеринбурга. Его обвинили в плохом обслуживании челябинских домов, при этом ранее выписывали внушительные штрафы только на саму УК. Старокожев, в свою очередь, находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Следствие считает, что он обманул сотни тысяч жителей при обслуживании МКД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...