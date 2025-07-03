Завершение строительства ледовой арены на Иве в Перми снова откладывается

Сроки завершения строительства ледовой арены в микрорайоне Ива в Перми вновь сдвинулись. Ранее сообщалось, что объект сдадут в эксплуатацию 1 июля 2025 года.
«На площадке строительства ледовой арены на Иве продолжаются внутренние работы и благоустройство. Залито основное ледовое поле и идет подготовка к заливке площадки для керлинга. Объект будет сдан в текущем году», — сообщили URA.RU в Фонде развития Пермского края.
Площадь ледовой арены составит порядка девяти тысяч квадратных метров. Внутри появятся тренерские, тренажерный и спортивный залы, большое и малое ледовое поле, а также единственная в крае дорожка для керлинга.
Ранее URA.RU рассказывало, что проект реализуется по концессии между правительством региона и ООО «Красная машина». Строительством занималось ООО «Строй-Комплекс», но работы отставали от графика. Осенью 2024 года договор генерального подряда подписали с КРПК.
Строительство планировалось завершить в конце 2024 года, но к тому времени работы были выполнены лишь на 27%. Затем сроки сдвинули на 1 июля 2025 года, но к этому времени арену так и не достроили.
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