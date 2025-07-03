03 июля 2025

Завершение строительства ледовой арены на Иве в Перми снова откладывается

В новом спорткомплексе в Перми готовят площадку для керлинга
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледовой арены планируют завершить в 2025 году
Строительство ледовой арены планируют завершить в 2025 году Фото:

Сроки завершения строительства ледовой арены в микрорайоне Ива в Перми вновь сдвинулись. Ранее сообщалось, что объект сдадут в эксплуатацию 1 июля 2025 года.

«На площадке строительства ледовой арены на Иве продолжаются внутренние работы и благоустройство. Залито основное ледовое поле и идет подготовка к заливке площадки для керлинга. Объект будет сдан в текущем году», — сообщили URA.RU в Фонде развития Пермского края.

Площадь ледовой арены составит порядка девяти тысяч квадратных метров. Внутри появятся тренерские, тренажерный и спортивный залы, большое и малое ледовое поле, а также единственная в крае дорожка для керлинга.

Ранее URA.RU рассказывало, что проект реализуется по концессии между правительством региона и ООО «Красная машина». Строительством занималось ООО «Строй-Комплекс», но работы отставали от графика. Осенью 2024 года договор генерального подряда подписали с КРПК. 

Строительство планировалось завершить в конце 2024 года, но к тому времени работы были выполнены лишь на 27%. Затем сроки сдвинули на 1 июля 2025 года, но к этому времени арену так и не достроили. 

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Сроки завершения строительства ледовой арены в микрорайоне Ива в Перми вновь сдвинулись. Ранее сообщалось, что объект сдадут в эксплуатацию 1 июля 2025 года. «На площадке строительства ледовой арены на Иве продолжаются внутренние работы и благоустройство. Залито основное ледовое поле и идет подготовка к заливке площадки для керлинга. Объект будет сдан в текущем году», — сообщили URA.RU в Фонде развития Пермского края. Площадь ледовой арены составит порядка девяти тысяч квадратных метров. Внутри появятся тренерские, тренажерный и спортивный залы, большое и малое ледовое поле, а также единственная в крае дорожка для керлинга. Ранее URA.RU рассказывало, что проект реализуется по концессии между правительством региона и ООО «Красная машина». Строительством занималось ООО «Строй-Комплекс», но работы отставали от графика. Осенью 2024 года договор генерального подряда подписали с КРПК.  Строительство планировалось завершить в конце 2024 года, но к тому времени работы были выполнены лишь на 27%. Затем сроки сдвинули на 1 июля 2025 года, но к этому времени арену так и не достроили. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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