МО: над регионами РФ сбиты 12 украинских беспилотников
26 ноября 2025 в 22:27
Фото: © URA.RU
За четыре часа в воздушном пространстве российских регионов были нейтрализованы двенадцать беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны.
