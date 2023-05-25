25 мая 2023

В челябинском районе выбрали нового главу

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день голосования на референдуме за вступление в состав в РФ. Мариуполь, мариуполь, выборы
Егор Тимофеев считался фаворитом региональных властей Фото:

В Нагайбакском районе (Челябинская область) 26 мая новым главой избран директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев. Такое решение приняли депутаты районного собрания путем тайного голосования. Об этом URA.RU сообщили в конкурсной комиссии.

«Новым главой Нагайбакского района стал директор по качеству ООО „Урал Ситно“ Егор Тимофеев. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов», — заявили URA.RU в конкурсной комиссии.

За пост главы Нагайбакского района боролись три кандидата. Ближайшими соперниками Тимофеева были глава Переселенческого поселения Артем Матвеев и депутат районного собрания Светлана Мамедалина, за которую депутаты отдали два голоса

Бывший глава Иван Сурменев заявил о сложении полномочии в конце марта. Поводом стал несчастный случай в селе Фершампенуаз, где на голову школьника упала большая глыба льда и ребенок погиб.

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В Нагайбакском районе (Челябинская область) 26 мая новым главой избран директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев. Такое решение приняли депутаты районного собрания путем тайного голосования. Об этом URA.RU сообщили в конкурсной комиссии. «Новым главой Нагайбакского района стал директор по качеству ООО „Урал Ситно“ Егор Тимофеев. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов», — заявили URA.RU в конкурсной комиссии. За пост главы Нагайбакского района боролись три кандидата. Ближайшими соперниками Тимофеева были глава Переселенческого поселения Артем Матвеев и депутат районного собрания Светлана Мамедалина, за которую депутаты отдали два голоса Бывший глава Иван Сурменев заявил о сложении полномочии в конце марта. Поводом стал несчастный случай в селе Фершампенуаз, где на голову школьника упала большая глыба льда и ребенок погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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