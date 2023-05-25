В челябинском районе выбрали нового главу

26 мая 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Егор Тимофеев считался фаворитом региональных властей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Нагайбакском районе (Челябинская область) 26 мая новым главой избран директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев. Такое решение приняли депутаты районного собрания путем тайного голосования. Об этом URA.RU сообщили в конкурсной комиссии. «Новым главой Нагайбакского района стал директор по качеству ООО „Урал Ситно“ Егор Тимофеев. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов», — заявили URA.RU в конкурсной комиссии. За пост главы Нагайбакского района боролись три кандидата. Ближайшими соперниками Тимофеева были глава Переселенческого поселения Артем Матвеев и депутат районного собрания Светлана Мамедалина, за которую депутаты отдали два голоса Бывший глава Иван Сурменев заявил о сложении полномочии в конце марта. Поводом стал несчастный случай в селе Фершампенуаз, где на голову школьника упала большая глыба льда и ребенок погиб.

В Нагайбакском районе (Челябинская область) 26 мая новым главой избран директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев. Такое решение приняли депутаты районного собрания путем тайного голосования. Об этом URA.RU сообщили в конкурсной комиссии. «Новым главой Нагайбакского района стал директор по качеству ООО „Урал Ситно“ Егор Тимофеев. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов», — заявили URA.RU в конкурсной комиссии. За пост главы Нагайбакского района боролись три кандидата. Ближайшими соперниками Тимофеева были глава Переселенческого поселения Артем Матвеев и депутат районного собрания Светлана Мамедалина, за которую депутаты отдали два голоса Бывший глава Иван Сурменев заявил о сложении полномочии в конце марта. Поводом стал несчастный случай в селе Фершампенуаз, где на голову школьника упала большая глыба льда и ребенок погиб.