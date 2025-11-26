В России утвержден бюджет на 2026-2028 года

Совет Федерации утвердил закон о федеральном бюджете Российской Федерации на период с 2026 по 2028 год. Об этом стало известно с 602 заседания верхней палаты парламента. В соответствии с законом ключевые параметры бюджета на предстоящие три года сформированы с учетом прогнозных значений ВВП. Так в 2026 году, объем ВВП составит 235,067 трлн рублей 255,498 трлн — в 2027 году и 276,346 трлн — в 2028 году. При этом предполагается, что уровень инфляции ежегодно будет оставаться в пределах 4%.