Огонь зимней Олимпиады-2026 зажжен в Древней Олимпии
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Состоялось зажжение олимпийского огня. Мероприятие проходит в Древней Олимпии в честь зимних Игр 2026 года в Италии. Место проведения церемонии Археологический музей античного города,. В ней участвовали высокопоставленные лица, среди которых — президент Греции Константинос Тасулас, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, руководитель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго, председатель Национального олимпийского комитета Греции Исидорос Кувелос и другие официальные представители.
