Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Огонь зимней Олимпиады-2026 зажжен в Древней Олимпии

26 ноября 2025 в 15:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Состоялось зажжение олимпийского огня. Мероприятие проходит в Древней Олимпии в честь зимних Игр 2026 года в Италии. Место проведения церемонии Археологический музей античного города,. В ней участвовали высокопоставленные лица, среди которых — президент Греции Константинос Тасулас, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, руководитель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго, председатель Национального олимпийского комитета Греции Исидорос Кувелос и другие официальные представители.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал