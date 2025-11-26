Раскрыто, что будет с мигрантами после запрета на работу курьерами

В Жилищном комитете Санкт-Петербурга рассказали, что ждут мигрантов на работу по уборке снега. Об этом пишут СМИ.

«Ожидаем приток мигрантов, поскольку для них ограничена работа курьерами. Мы с удовольствием квалифицированных рабочих будем принимать дворниками», — приводит слова председателя Жилкома «КП-Петербург». В Жилищном комитете уточнили, что дважды индексировали зарплату дворников. Сейчас без переработок можно получать от 65 тысяч рублей. Механизатором можно зарабатывать 99 тысяч.