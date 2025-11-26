Путин обсудил в Киргизии проблемы трудовой миграции

Россия и Киргизия будут совместно поддерживать использование цифровых технологий для регулирования вопросов трудовой миграции Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия и Киргизия планируют расширить сотрудничество в трудовой миграции. Об этом договорились президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров, документ опубликован на сайте Кремля.

В заявлении подчеркивается значимость трудовой миграции для экономик России и Киргизии. «Стороны подчеркивают необходимость последовательных усилий по предупреждению и пресечению незаконной миграции», — говорится в документе. Также отмечается намерение поддерживать использование цифровых технологий для администрирования.