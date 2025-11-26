Какое оружие России подарил Валериан Соболев: характеристики ракетных комплексов «Искандер» и «Тополь»

Сейчас ВС РФ применяют «Искандер» против ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

После продолжительной болезни скончался создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев. Ему было 87 лет. Он создавал российское оружие, которое бойцы ВС РФ сейчас успешно применяют в ходе спецоперации на Украине. Согласно открытым данным, под его руководством, в частности, создали «Тополь» и «Искандер». Что известно о российском супероружии, за которым стоит Валериан Соболев, — в материале URA.RU.

«Искандер»

Что такое

Впервые ракетный комплекс «Искандер» был представлен в августе 1999 года Фото: Минобороны России

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» (9К720, по классификации НАТО — SS-26 Stone) относится к классу «земля — земля». Этот комплекс разработан в Конструкторском бюро машиностроения, которое расположено в городе Коломна и входит в состав корпорации «Ростех». На вооружении «Искандер» состоит прежде всего у Вооруженных сил Российской Федерации, кроме того, эти ОТРК имеются в армиях Армении, Алжира и Республики Беларусь.

Характеристики

В состав каждого комплекса входят шесть единиц техники: самоходно-пусковая установка 9П78-1, транспортно-заряжающая машина 9Т250, командно-штабная машина 9С552, машина для регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения. Техника способна нести различные типы ракетного вооружения, включая баллистические ракеты моделей 9М720, 9М723, 9М723М, а также крылатые ракеты 9M728 и 9M729, в том числе с ядерным оснащением. Дальность действия ракет варьируется от 50 до 500 километров. Авиационным аналогом этого комплекса является система «Кинжал».

Характеристики 9К720:

Полная масса с грузом и экипажем — 42,3 тонны;

Максимальная скорость по шоссе — 80 километров в час;

Запас хода по расходу топлива при полной заправке — 1000 километров;

Количество ракет — две;

Расчет — три человека;

Шасси — автомобильное 8х8 повышенной проходимости МЗКТ-7930.

Применение

ОТРК «Искандер» разработаны с целью уничтожения различных целей, включая ракетные комплексы, системы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня, командные пункты, крупные скопления военных сил, а также аэродромы и иные объекты, расположенные за линией фронта. Комплексы находятся на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск и с 2021 года используются для поддержки операций Военно-Морского Флота. Бригадный комплект включает 12 самоходно-пусковых установок, 12 транспортно-заряжающих машин, 11 командно-штабных машин, 14 машин жизнеобеспечения, пункт подготовки информации и другие технические средства — всего 51 единица техники.

В ходе СВО на Украине российские войска применяют комплексы «Искандер» начиная с 2022 года. Осенью 2025 года издание Financial Times опубликовало информацию о том, что эффективность украинских зенитных ракетных комплексов Patriot в перехвате модернизированных ракет «Искандер-М» существенно снизилась — с 37 % до 6 %.

«Тополь»

История создания

«Тополь» весит более 45 тонн Фото: Роман Наумов © URA.RU

В 1977 году началась разработка ракетного комплекса стратегического назначения (РКСН) «Тополь». Комплекс предусматривал создание самоходной пусковой установки (СПУ) на базе автомобильного шасси, которая должна была оснащаться трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РТ-2П. В декабре 1988-го «Тополь» был принят на вооружение Советской армии, но работа по модернизации продолжалась.

В феврале 1993-го президент РФ Борис Ельцин подписал указ о создании усовершенствованного ракетного стратегического комплекса РТ-2ПМ2, который получил обозначение «Тополь-М». Испытания комплекса стартовали в 1994 году. Первый успешный запуск был осуществлен 20 декабря 1994 года: ракета, запущенная из шахтной пусковой установки в Плесецке, достигла условной цели на полигоне «Кура» на Камчатке, преодолев расстояние свыше 754 километров.

У современного «Тополя» три маршевых двигателя обеспечивают МБР быстрый набор скорости, снижая на разгонном участке уязвимость ракеты, десятки вспомогательных двигателей обеспечивают маневры в полете, делая его траекторию труднопредсказуемой для неприятеля. Для преодоления ПРО противника на высоте примерно 5000 метров могут выпускаться до 20 ложных целей, неотличимых от настоящей.

Характеристики

Стартовая масса ракеты — 47,1 тонны (47,2 тонны);

Максимальная дальность стрельбы — более 11 000 километров;

Максимальная скорость стрельбы — 7520 метров в секунду;

Масса головной части составляет 1200 килограммов;

Мощность боеголовки (может быть разделяющейся) — 800 килотонн.

Применение

Боевая часть «Тополя-М» значительно более устойчива к поражающим факторам ядерного взрыва, чем у «Тополя». За последние несколько лет количество находившихся на вооружении РТ-2ПМ «Тополь» стремительно сокращалось. Так, если по данным на декабрь 2010 года, в составе РВСН оставалась 171 единица ПГРК «Тополь», по состоянию на начало 2016 года на вооружении РВСН предположительно находилось уже 72 единицы ПГРК «Тополь», а к началу 2020 года их количество сократилось до 45 ракет. В настоящее время ракетные комплексы «Тополь» постепенно заменяются в войсках более современными мобильными ракетными комплексами РС-24 «Ярс».