Совет Федерации одобрил повышение НДС с 2026 года
26 ноября 2025 в 15:38
В ходе заседания Совет Федерации принял решение о повышении ставки налога на добавленную стоимость. до 22% С 2026 года НДС повыситься до 22 %. При этом будет обеспечена сохранность льготных условий для товаров, имеющих социальное значение.
