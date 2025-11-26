Логотип РИА URA.RU
Совет Федерации одобрил повышение НДС с 2026 года

26 ноября 2025 в 15:38
Фото: © URA.RU

В ходе заседания Совет Федерации принял решение о повышении ставки налога на добавленную стоимость. до 22% С 2026 года НДС повыситься до 22 %. При этом будет обеспечена сохранность льготных условий для товаров, имеющих социальное значение.

