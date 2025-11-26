Euractiv: Каллас раздражает ЕС разговором об активах России

«Каллас на встрече в Страсбурге „решительно выступила в защиту“ предложения об использовании активов России для выдачи кредитов Украине, чему противится Бельгия <...> Один из участников встречи рассказал, что Каллас говорила о Бельгии в „снисходительном тоне“. Депутат не от Бельгии счел, что речь Каллас свелась к одному посылу: „хватит ныть“», — приводит сообщение Euractiv «ТАСС». Некоторые участники встречи рассказали, что Каллас, сославшись на свое эстонское происхождение, заявила, что понимает Россию лучше бельгийцев.