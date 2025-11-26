Euractiv: Каллас раздражает ЕС разговором об активах России
Бельгия продолжает требовать от Запада гарантий в случае использования замороженных активов РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Использовать замороженные активы России предложила Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. Этим она вызвала раздражение некоторых европейских политиков. Об этом сообщает Euractiv.
«Каллас на встрече в Страсбурге „решительно выступила в защиту“ предложения об использовании активов России для выдачи кредитов Украине, чему противится Бельгия <...> Один из участников встречи рассказал, что Каллас говорила о Бельгии в „снисходительном тоне“. Депутат не от Бельгии счел, что речь Каллас свелась к одному посылу: „хватит ныть“», — приводит сообщение Euractiv «ТАСС». Некоторые участники встречи рассказали, что Каллас, сославшись на свое эстонское происхождение, заявила, что понимает Россию лучше бельгийцев.
Бельгия требует от Запада гарантий в случае ответных мер со стороны России, если замороженные средства РФ все же будут переданы Украине. Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что с такой позицией согласна и Италия.
