Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий параметры федерального бюджета на 2026 год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов. Ключевые показатели государственного бюджета рассчитаны с учетом ожидаемого валового внутреннего продукта (ВВП): в 2026 году — 235,067 трлн рублей, в 2027 году — 255,498 трлн рублей, в 2028 году — 276,346 трлн рублей. Так, общий объем доходов бюджета на следующий год будет на уровне 40,283 трлн рублей.

«Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год — 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год — 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей — 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно», — заявили в Совфеде в ходе обсуждения. Прямая трансляция заседания проходит на официальном сайте регулятора.

Также отмечается, что прогнозируемый уровень инфляции не должен превышать 4% в год. В ходе заседания были установлены и лимиты государственного долга РФ. Так, внутренний долг на начало 2027 года составил 37,44 трлн рублей, 2028 года — 42,18 трлн рублей, 2029 года — 47,41 трлн рублей. При этом внешний долг составил 66,8 млрд долларов на начало 2027 года, 63,9 млрд долларов — на начало 2028 года и 62,3 млрд долларов — на начало 2029 года.

Ожидается, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2026 года достигнет 13,66 трлн рублей, к концу 2027 года — 13,837 трлн рублей, а к концу 2028 года — 14,317 трлн рублей. В следующем году предполагается использовать 38,5 млрд рублей из средств ФНБ для покрытия дефицита федерального бюджета.