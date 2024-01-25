Совфеду предложили уравнять права мобилизованных, добровольцев и контрактников

26 января 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

Региональные меры поддержки всех категорий участников СВО предлагают уравнять Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России предложили уровнять права всех категорий участников специальной военной операции. С такой инициативой член Общественной палаты РФ, доброволец, участник спецоперации Максим Григорьев обратился к первому вице-спикеру Совета Федерации, руководителю рабочей группы по СВО Андрею Турчаку. По его мнению, добровольцы, контрактники и мобилизованные из одного региона должны получать одинаковую поддержку. «Совершенно естественно, когда это связано с различной обеспеченностью самих регионов. Но часто участники СВО из одного и того же региона в зависимости от их статуса — контрактника, мобилизованного или добровольца — получают поддержку, которая значительно отличается», — сказал Григорьев. По его мнению, такую несправедливость необходимо устранить. Это, считает Григорьев, не приведет к чрезмерной нагрузке на региональный бюджет. В мае 2023 года Турчак сообщал, что рабочая группа по вопросам, касающихся спецоперации на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Он отметил, что военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.

В России предложили уровнять права всех категорий участников специальной военной операции. С такой инициативой член Общественной палаты РФ, доброволец, участник спецоперации Максим Григорьев обратился к первому вице-спикеру Совета Федерации, руководителю рабочей группы по СВО Андрею Турчаку. По его мнению, добровольцы, контрактники и мобилизованные из одного региона должны получать одинаковую поддержку. «Совершенно естественно, когда это связано с различной обеспеченностью самих регионов. Но часто участники СВО из одного и того же региона в зависимости от их статуса — контрактника, мобилизованного или добровольца — получают поддержку, которая значительно отличается», — сказал Григорьев. По его мнению, такую несправедливость необходимо устранить. Это, считает Григорьев, не приведет к чрезмерной нагрузке на региональный бюджет. В мае 2023 года Турчак сообщал, что рабочая группа по вопросам, касающихся спецоперации на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Он отметил, что военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.