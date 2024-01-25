25 января 2024

Совфеду предложили уравнять права мобилизованных, добровольцев и контрактников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призыв, шапка, строй, мобилизация
Региональные меры поддержки всех категорий участников СВО предлагают уравнять Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России предложили уровнять права всех категорий участников специальной военной операции. С такой инициативой член Общественной палаты РФ, доброволец, участник спецоперации Максим Григорьев обратился к первому вице-спикеру Совета Федерации, руководителю рабочей группы по СВО Андрею Турчаку. По его мнению, добровольцы, контрактники и мобилизованные из одного региона должны получать одинаковую поддержку.

«Совершенно естественно, когда это связано с различной обеспеченностью самих регионов. Но часто участники СВО из одного и того же региона в зависимости от их статуса — контрактника, мобилизованного или добровольца — получают поддержку, которая значительно отличается», — сказал Григорьев. По его мнению, такую несправедливость необходимо устранить. Это, считает Григорьев, не приведет к чрезмерной нагрузке на региональный бюджет.

В мае 2023 года Турчак сообщал, что рабочая группа по вопросам, касающихся спецоперации на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Он отметил, что военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России предложили уровнять права всех категорий участников специальной военной операции. С такой инициативой член Общественной палаты РФ, доброволец, участник спецоперации Максим Григорьев обратился к первому вице-спикеру Совета Федерации, руководителю рабочей группы по СВО Андрею Турчаку. По его мнению, добровольцы, контрактники и мобилизованные из одного региона должны получать одинаковую поддержку. «Совершенно естественно, когда это связано с различной обеспеченностью самих регионов. Но часто участники СВО из одного и того же региона в зависимости от их статуса — контрактника, мобилизованного или добровольца — получают поддержку, которая значительно отличается», — сказал Григорьев. По его мнению, такую несправедливость необходимо устранить. Это, считает Григорьев, не приведет к чрезмерной нагрузке на региональный бюджет. В мае 2023 года Турчак сообщал, что рабочая группа по вопросам, касающихся спецоперации на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Он отметил, что военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...