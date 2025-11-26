В России определили лучшего молодого предпринимателя страны

Победителем в номинации «Молодой самозанятый года» стала 23-летняя фермер из Самарской области, выпускающая молочную продукцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России определили лучшего молодого предпринимателя, имеющего статус самозанятого. Им стала 23-летняя Мария Караулова из Самарской области, которая производит молочные продукты по собственной рецептуре. Девушка дошла до финала федеральной премии «Молодой предприниматель России», одержав победу в специальной номинации «Молодой самозанятый года». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», выступившей партнером мероприятия.

«Наша история началась с мечты о натуральном молоке — мы начинали с нескольких коров, а благодаря муниципальной субсидии открыли сыроварню. Наше главное правило — „счастливые коровы — счастливое молоко“: мы уделяем внимание не только питанию, но и досугу животных. Победа стала для нас огромной радостью и неожиданностью — это подтверждение, что наш труд ценят. Мы не планируем останавливаться и будем развивать ферму дальше», — рассказала Мария на церемонии награждения.

Директор по взаимодействию с госорганами «Авито Услуг» Константин Агула во время подведения итогов премии отметил, что режим самозанятости перестал быть простым налоговым экспериментом в российской экономике. Он превратился в один из главных драйверов развития рынка и малого бизнеса в регионах.

«Такой формат дает людям свободу: минимальные риски на старте позволяют предпринимателям смелее пробовать новое, находить свою нишу и масштабироваться. Для многих это становится первой, самой важной ступенью на пути к созданию крупного дела», — отметил представитель классифайда.