Песков назвал обычным делом севший голос Путина в ходе выступления в Бишкеке
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Незначительно севший голос президента РФ Владимира Путина во время выступления в Бишкеке не выходит за рамки обычного. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.
«Это бывает», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. Информацию передает ТАСС.
Сегодня в Киргизии прошло значимое политическое событие — с государственным визитом в страну прибыл Владимир Путин. В рамках этого состоялась официальная церемония встречи. Далее прошли переговоры российского лидера с президентом республики Садыром Жапаровым. Путин подчеркнул, что Бишкек является союзником и стратегическим партнером России, а двусторонние отношения стран продолжают успешно развиваться.
Так, в прошлом году объем товарооборота между государствами достиг рекордных значений, и есть потенциал для дальнейшего роста. Стороны намерены укреплять сотрудничество, в связи с чем будет подписан комплекс важных документов, охватывающих не только торгово-экономическую сферу.
