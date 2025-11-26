Песков назвал обычным делом севший голос Путина в ходе выступления в Бишкеке

Песков заявил, что севший голос Путина - обычное дело Фото: Роман Наумов © URA.RU

Незначительно севший голос президента РФ Владимира Путина во время выступления в Бишкеке не выходит за рамки обычного. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

«Это бывает», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. Информацию передает ТАСС.

Сегодня в Киргизии прошло значимое политическое событие — с государственным визитом в страну прибыл Владимир Путин. В рамках этого состоялась официальная церемония встречи. Далее прошли переговоры российского лидера с президентом республики Садыром Жапаровым. Путин подчеркнул, что Бишкек является союзником и стратегическим партнером России, а двусторонние отношения стран продолжают успешно развиваться.