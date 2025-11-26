В 2026 году в России станет меньше должников в сфере налогов

Силуанов заявил, что реализация мер начнется в 2026 году Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Совете Федерации идет подготовка плана, направленного на сокращение возможностей для ухода от уплаты налогов. Реализация намеченных мер начнется в 2026 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он уточнил, что речь идет прежде всего об отдельных отраслях экономики, где не в полном объеме уплачиваются налоги.

«В правительстве РФ подготовлен план по снижению теневого сектора. <...> Здесь и рынки оптовые, розничные, здесь и расчеты в наличной форме во многом осуществляются без контроля налоговых органов, и так далее», — завил Силуанов. Его слова передает РИА Новости.

Министр отметил, что в текущем году план будет утвержден. При этом уже в следующем году начнутся практические шаги по минимизации возможностей уклонения от налоговых обязательств.

