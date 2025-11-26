В 2026 году в России станет меньше должников в сфере налогов
Силуанов заявил, что реализация мер начнется в 2026 году
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Совете Федерации идет подготовка плана, направленного на сокращение возможностей для ухода от уплаты налогов. Реализация намеченных мер начнется в 2026 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он уточнил, что речь идет прежде всего об отдельных отраслях экономики, где не в полном объеме уплачиваются налоги.
«В правительстве РФ подготовлен план по снижению теневого сектора. <...> Здесь и рынки оптовые, розничные, здесь и расчеты в наличной форме во многом осуществляются без контроля налоговых органов, и так далее», — завил Силуанов. Его слова передает РИА Новости.
Министр отметил, что в текущем году план будет утвержден. При этом уже в следующем году начнутся практические шаги по минимизации возможностей уклонения от налоговых обязательств.
Ранее в РФ активизировались меры по противодействию уклонению от налоговых обязательств. В ходе стратегической сессии, посвященной повышению эффективности экономики и созданию равных условий для ведения бизнеса 21 октября премьер-министр Михаил Мишустин обозначил задачи по выявлению и пресечению нелегальных схем, используемых предпринимателями. По информации доктора экономических наук, директора Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константина Ордова, которую он сообщил URA.RU, правительство планирует ввести комплекс новых мер, направленных на ужесточение регулирования деятельности самозанятых граждан. Предполагается, что эти меры позволят сделать экономику более прозрачной.
