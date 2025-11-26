Россиянам рассказали, на что будут тратиться деньги из бюджета в 2026 году
В бюджете предусмотрены необходимые ресурсы для индексации зарплат
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ключевые направления использования бюджета РФ на 2026–2028 годы останутся неизменными. Главный приоритет — это обязательства перед людьми. О задачах бюджетной политики на предстоящую трехлетку сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Были определены приоритеты и задачи бюджетной политики на предстоящую трехлетку, они не изменились», — сказал Силуанов, выступая с докладом в Совете Федерации. Его слова передает РИА Новости. Силуанов отметил, что главный приоритет бюджетной политики — это обязательства перед людьми. В бюджете предусмотрены необходимые ресурсы для индексации заработных плат, пособий, социальных выплат и пенсий.
Второй приоритет — обеспечение потребностей СВО. Бюджет предусматривает средства для поддержки военнослужащих, помощи членам семей военнослужащих и финансирования предприятий оборонно-промышленного комплекса. Эти предприятия играют ключевую роль в снабжении армии необходимым вооружением и техникой. Третий приоритет — выполнение национальных целей развития, определенных президентом РФ. Для этого в бюджете предусмотрены средства на реализацию национальных проектов.
Ранее Антон Силуанов в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил, что основной целью бюджетной политики страны является формирование предпосылок для уменьшения размера ключевой ставки Центрального банка. Кроме того, Силуанов дал оценку бюджету на предстоящие три года, назвав его непростым, но сбалансированным.
