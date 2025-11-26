Россиянам рассказали, на что будут тратиться деньги из бюджета в 2026 году

В бюджете предусмотрены необходимые ресурсы для индексации зарплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ключевые направления использования бюджета РФ на 2026–2028 годы останутся неизменными. Главный приоритет — это обязательства перед людьми. О задачах бюджетной политики на предстоящую трехлетку сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Были определены приоритеты и задачи бюджетной политики на предстоящую трехлетку, они не изменились», — сказал Силуанов, выступая с докладом в Совете Федерации. Его слова передает РИА Новости. Силуанов отметил, что главный приоритет бюджетной политики — это обязательства перед людьми. В бюджете предусмотрены необходимые ресурсы для индексации заработных плат, пособий, социальных выплат и пенсий.

Второй приоритет — обеспечение потребностей СВО. Бюджет предусматривает средства для поддержки военнослужащих, помощи членам семей военнослужащих и финансирования предприятий оборонно-промышленного комплекса. Эти предприятия играют ключевую роль в снабжении армии необходимым вооружением и техникой. Третий приоритет — выполнение национальных целей развития, определенных президентом РФ. Для этого в бюджете предусмотрены средства на реализацию национальных проектов.

