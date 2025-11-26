Путин пригласил Жапарова в Москву
26 ноября 2025 в 15:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин предложил Садыру Жапарову совершить ответный визит в Москву. О приглашении стало известно из совместного заявления двух лидеров в Бишкеке. В ходе мероприятия были подписаны документы об усилении союзнических и стратегических партнерских отношений между странами. Конкретные даты визита Жапарова будут определены посредством дипломатических каналов.
