Агрохолдинг из Екатеринбурга купил крупный молочный завод в ХМАО

Свердловские бизнесмены приобрели крупный молочный завод в Нижневартовске
Нижневартовский молокозавод перешел в руки свердловских бизнесменов
Нижневартовский молочный завод в ХМАО перешел под управление агрохолдинга из Екатеринбурга — ООО «А1 Агро Групп». Об этом свидетельствуют документы налоговой службы, с которыми ознакомилось URA.RU.

«Учредителем ООО „Нижневартовский молочный завод“ с августа 2025 года стало ООО „А1 Агро Групп“. Владельцами компании являются Евгений Зимон и Сергей Минаев», — указано в реестре юридических лиц.

По словам руководителя молокозавода, у новых владельцев есть крупные молочные фермы на Урале, которые будут обеспечивать предприятие сырьем. Это должно исключить перебои с поставками и стабилизировать работу завода. В настоящее время у предприятия вновь появились заказы на поставку молока и молочных продуктов в городской детский сад.

ООО «А1 Агро Групп» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2012 году. Владельцы компании  контролируют ряд предприятий в Свердловской и Курганской областях. В их числе агрофермы, заводы по производству кормов и молочных продуктов.

URA.RU направило запросы в «А1 Агро Групп» с просьбой уточнить детали сделки и планы по развитию производства. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что молочный завод «Белая корова» в Нижневартовске приостанавливал работу в 2024 году из-за экономических трудностей. Власти ХМАО взяли под контроль решение кризиса на предприятии.

