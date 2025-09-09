Агрохолдинг из Екатеринбурга купил крупный молочный завод в ХМАО

Нижневартовский молочный завод в ХМАО перешел под управление агрохолдинга из Екатеринбурга — ООО «А1 Агро Групп». Об этом свидетельствуют документы налоговой службы, с которыми ознакомилось URA.RU.
«Учредителем ООО „Нижневартовский молочный завод“ с августа 2025 года стало ООО „А1 Агро Групп“. Владельцами компании являются Евгений Зимон и Сергей Минаев», — указано в реестре юридических лиц.
По словам руководителя молокозавода, у новых владельцев есть крупные молочные фермы на Урале, которые будут обеспечивать предприятие сырьем. Это должно исключить перебои с поставками и стабилизировать работу завода. В настоящее время у предприятия вновь появились заказы на поставку молока и молочных продуктов в городской детский сад.
ООО «А1 Агро Групп» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2012 году. Владельцы компании контролируют ряд предприятий в Свердловской и Курганской областях. В их числе агрофермы, заводы по производству кормов и молочных продуктов.
URA.RU направило запросы в «А1 Агро Групп» с просьбой уточнить детали сделки и планы по развитию производства. На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что молочный завод «Белая корова» в Нижневартовске приостанавливал работу в 2024 году из-за экономических трудностей. Власти ХМАО взяли под контроль решение кризиса на предприятии.
