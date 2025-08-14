Жительнице Тюмени в сырке от Ирбитского молокозавода попался железный предмет, напоминающий медицинскую иглу. Об этом женщина сообщила в соцсетях.
«Обратите внимание, любители сырков. Попалась металлическая железка, острая. Очень расстроена. Деткам не давайте, будьте аккуратны», — такой пост опубликовала тюменка Юлия Алексеева в группе «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина также добавила, что сырок приобрела в супермаркете «Магнит», по адресу Одесская, 31. Продукт был произведен на Ирбитском молочном заводе.
Корреспондент агентства дозвонился в приемную компании. Там по телефону отказались давать комментарий. На адрес руководителя направлен письменный запрос.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.