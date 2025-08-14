Тюменке в сырке от свердловского производителя попалась медицинская игла. Фото

Игла попалась в продукции Ирбитского молокозавода
Игла попалась в продукции Ирбитского молокозавода

Жительнице Тюмени в сырке от Ирбитского молокозавода попался железный предмет, напоминающий медицинскую иглу. Об этом женщина сообщила в соцсетях.

«Обратите внимание, любители сырков. Попалась металлическая железка, острая. Очень расстроена. Деткам не давайте, будьте аккуратны», — такой пост опубликовала тюменка Юлия Алексеева в группе «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина также добавила, что сырок приобрела в супермаркете «Магнит», по адресу Одесская, 31. Продукт был произведен на Ирбитском молочном заводе.

Корреспондент агентства дозвонился в приемную компании. Там по телефону отказались давать комментарий. На адрес руководителя направлен письменный запрос.

