Сбежавшего из РФ журналиста Колезева* приговорили к колонии

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Колезева приговорили к 7,5 годам колонии общего режима
Колезева приговорили к 7,5 годам колонии общего режима Фото:

Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ), покинувший страну после начала спецоперации на Украине, заочно приговорен к 7,5 годам колонии с запретом заниматься журналистикой три года. Об этом рассказал осужденный в своем telegram-канале.

«На первом же заседании по моему уголовному делу меня сразу приговорили к семи с половиной годам лишения свободы и на три года запретили заниматься журналистикой», — написал Колезев. Заседание проходило в Басманном райсуде Москвы.

Колезева обвиняют в распространении фейков о российской армии из-за постов в соцсетях о ситуации в украинском городе Буча. Колезев является бывшим главным редактор интернет-газеты Znak.com (действовало с декабря 2012 года). В 2022 году он покинул Россию и занимался некоторыми проектами из-за границы. В ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году Колезева объявили в розыск.

*Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ), покинувший страну после начала спецоперации на Украине, заочно приговорен к 7,5 годам колонии с запретом заниматься журналистикой три года. Об этом рассказал осужденный в своем telegram-канале. «На первом же заседании по моему уголовному делу меня сразу приговорили к семи с половиной годам лишения свободы и на три года запретили заниматься журналистикой», — написал Колезев. Заседание проходило в Басманном райсуде Москвы. Колезева обвиняют в распространении фейков о российской армии из-за постов в соцсетях о ситуации в украинском городе Буча. Колезев является бывшим главным редактор интернет-газеты Znak.com (действовало с декабря 2012 года). В 2022 году он покинул Россию и занимался некоторыми проектами из-за границы. В ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году Колезева объявили в розыск. *Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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