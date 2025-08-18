18 августа 2025

Санкции мешают доставить в зоопарк Екатеринбурга крупное животное

В Екатеринбург не могут доставить бегемота из Чехии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пока против России введены санкции, бегемот Ева не сможет воссоединиться со своей парой
Пока против России введены санкции, бегемот Ева не сможет воссоединиться со своей парой Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за антироссийских санкций в зоопарк Екатеринбурга не могут привезти бегемота из Чехии. Об этом рассказала директор зверинца Светлана Прилепина.

«Что такое в условиях санкций работать с животными? Нам куратор наконец-то нашел самца нашему бегемоту Еве. Мы же ищем животных не только в России, нам невозможно генетически правильно сформировать пару, но и по всей Европе и Азии. Мы много лет искали самца, наконец-то нашли, а он находится за пределами [России], в результате этих санкций мы не можем сейчас себе позволить привезти и сформировать пару», — поделилась Прилепина на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее в Екатеринбург должны были привезти два ледогенератора из Испании, но поставка сорвалась из-за санкций. Как следствие, из-за этого на Урал из Москвы долгое время не могли перевезти медведицу Хатангу, но поставку совершить все же удалось. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за антироссийских санкций в зоопарк Екатеринбурга не могут привезти бегемота из Чехии. Об этом рассказала директор зверинца Светлана Прилепина. «Что такое в условиях санкций работать с животными? Нам куратор наконец-то нашел самца нашему бегемоту Еве. Мы же ищем животных не только в России, нам невозможно генетически правильно сформировать пару, но и по всей Европе и Азии. Мы много лет искали самца, наконец-то нашли, а он находится за пределами [России], в результате этих санкций мы не можем сейчас себе позволить привезти и сформировать пару», — поделилась Прилепина на пресс-конференции в ТАСС. Ранее в Екатеринбург должны были привезти два ледогенератора из Испании, но поставка сорвалась из-за санкций. Как следствие, из-за этого на Урал из Москвы долгое время не могли перевезти медведицу Хатангу, но поставку совершить все же удалось. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...