Санкции мешают доставить в зоопарк Екатеринбурга крупное животное

Из-за антироссийских санкций в зоопарк Екатеринбурга не могут привезти бегемота из Чехии. Об этом рассказала директор зверинца Светлана Прилепина.
«Что такое в условиях санкций работать с животными? Нам куратор наконец-то нашел самца нашему бегемоту Еве. Мы же ищем животных не только в России, нам невозможно генетически правильно сформировать пару, но и по всей Европе и Азии. Мы много лет искали самца, наконец-то нашли, а он находится за пределами [России], в результате этих санкций мы не можем сейчас себе позволить привезти и сформировать пару», — поделилась Прилепина на пресс-конференции в ТАСС.
Ранее в Екатеринбург должны были привезти два ледогенератора из Испании, но поставка сорвалась из-за санкций. Как следствие, из-за этого на Урал из Москвы долгое время не могли перевезти медведицу Хатангу, но поставку совершить все же удалось.
