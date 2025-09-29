29 сентября 2025

Пермский зоопарк отменил скидки

Цены на билеты в Пермский зоопарк выросли в два раза
Новый зоопарк посетили 200 тысяч человек
Пермский зоопарк завершил работу в тестовом режиме на новой площадке. Поэтому скидки в 50%, введенные при открытии учреждения, с 1 октября действовать перестанут.

«С 1 октября стоимость билетов в будни: взрослый — 600 рублей, детский (4–14 лет) — 400 рублей; в выходные и праздники: взрослый — 800 рублей, детский — 500 рублей. Предусмотрены льготы, дети до 4 лет проходят бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении», — сообщили в правительстве Пермского края. Также в октябре меняется время работы зоопарка — с 10:00 до 20:00.

Пермский зоопарк на новой площадке открылся в августе. За это время его посетили 200 тысяч человек. Все животные уже переехали в новые вольеры. В первой половине октября откроются павильоны «Тропический рай и страна обезьян», «Детский зоопарк», «Африканская саванна», «Ночной мир» и «Экзотические птицы».

