Пермский зоопарк отменил скидки

Пермский зоопарк завершил работу в тестовом режиме на новой площадке. Поэтому скидки в 50%, введенные при открытии учреждения, с 1 октября действовать перестанут.
«С 1 октября стоимость билетов в будни: взрослый — 600 рублей, детский (4–14 лет) — 400 рублей; в выходные и праздники: взрослый — 800 рублей, детский — 500 рублей. Предусмотрены льготы, дети до 4 лет проходят бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении», — сообщили в правительстве Пермского края. Также в октябре меняется время работы зоопарка — с 10:00 до 20:00.
Пермский зоопарк на новой площадке открылся в августе. За это время его посетили 200 тысяч человек. Все животные уже переехали в новые вольеры. В первой половине октября откроются павильоны «Тропический рай и страна обезьян», «Детский зоопарк», «Африканская саванна», «Ночной мир» и «Экзотические птицы».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!