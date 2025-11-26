Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой
26 ноября 2025 в 20:57
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российская актриса Аглая Тарасова получила три года условно. Она обвиняется в контрабанде вейпа с каннабисом. Такой приговор вынес Домодедовский суд Московской области.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал