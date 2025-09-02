На звание «Музей России 2025» претендуют два пермских

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и Чердынский краеведческий музей из Пермского края претендуют на звание «Музей России 2025». Они вошли в число номинантов главной премии конкурса «Музейный Олимп».
Номинация «Музей России 2025 года». В длинный список вошли: Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»; Чердынский музей», — указано на сайте конкурса. Конкуренцию пермякам составляют Башня знаний МАЭ РАН из Санкт-Петербурга, выставочный комплекс «Салют, Победа!» Оренбургского историко-краеведческого музея, историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш» из Башкортостана, национальный центр Виктора Астафьева из Красноярского края и Центральный музей российского казачества из Москвы.
Пермские музейные проекты представлены и в других номинациях. Так, в номинации «Выставка» в список вошел проект «Городу нужен герой» Пермского краеведческого музея и проект «От реставрации к интерпретации. Четыре истории» Пермской художественной галереи. В номинации «Музей — детям» на победу претендует арт-резиденция детей, подростков и молодых взрослых «Тут» от АНО «Край».
Обсуждение проектов экспертным советом пройдет 5–6 сентября. Затем будет оглашен короткий список номинантов. Финалисты должны будут защитить свои проекты очно на Профессиональном музейном форуме.
