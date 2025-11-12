Овечкин забросил 901-ю шайбу в чемпионатах НХЛ

Овечкин обновил рекорд, забросив 901-ю шайбу Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 901-ю шайбу в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Каролина Харрикейнз», который прошел 12 ноября в Роли на стадионе «Леново Центр». «Вашингтон» одержал победу со счетом 4:1.

"Для него этот гол стал 901-м в карьере в НХЛ", — пишет Чемпионат. Овечкин поразил пустые ворота и тем самым обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. В текущем сезоне это уже четвертый гол российского форварда в 16 матчах.

За всю карьеру в НХЛ Овечкин провел 1507 матчей, в которых забил 901 гол и сделал 734 результативные передачи. Он стал первым российским хоккеистом, который провел столько матчей. По количеству передач он переместился на 54-е место в истории лиги, повторив результат Берни Николлза. Ближайшей целью для Александра теперь является Райан Гецлаф (737 передач), а рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (1963 передачи).