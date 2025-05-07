«Влиятельный человек»: что известно о свердловском бизнесмене, которого задержали за убийство

Задержанный за убийство бизнесмен из Артемовского попадался на незаконной рубке

07 мая 2025 в 18:37 Размер текста - 17 +

Павлу Нагорных 43 года, он владеет несколькими предприятиями в Артемовском Фото: читатель URA.RU Задержанный по подозрению в убийстве 17-летней давности в Артемовском 43-летний Павел Нагорных владеет автосервисом и предприятием по лесозаготовке. Ранее он уже попадал под прицел силовиков и становился фигурантом уголовного дела. Все, что известно о предпринимателе и инкриминируемом ему преступлении, — в материале URA.RU. Павел родился в 1982 году в селе Липино Артемовского района. Согласно данным СБИС, он является гендиректором ООО «Урал-Лес СК» и ООО «Диспетчерская служба 210-10». Первая фирма занимается лесозаготовками, деятельность второй связана с информационными технологиями. Общий доход с двух контор за прошлый год составил более 800 тысяч рублей. По словам источника URA.RU в силовой среде, у Нагорных также есть недвижимость, автосервис и салон красоты. «Нагорных можно назвать влиятельным человеком в Артемовском. Он ездит на дорогом авто. Постоянно решает какие-то вопросы», — описывает Павла предприниматель, знакомый с ним. Бизнесмена ловили на незаконной рубке деревьев Фото: Илья Московец © URA.RU В ноябре 2016 года Артемовский городской суд приговорил Нагорных к четырем годам лишения свободы условно. Его признали виновным в незаконной рубке и краже. Правда, суд снял с него судимость в связи с амнистией, которую объявляли в честь 70-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, следует из приговора. По версии следствия, в 2013 году Нагорных спилил и продал древесину вместе с товарищами с территории ГКУ СО «Егоршинское лесничество». Через год представители лесхоза добились компенсации от Нагорных. Суд взыскал с него и его подельника 1,9 млн рублей. Кроме того, компенсацию с Нагорных удалось взыскать и производственному сельскохозяйственному кооперативу (ПСХК) «Лебедкинский». Суд установил, что незаконная вырубка была и на территории ПСХК. С Павла и пятерых его друзей в сумме взыскали чуть больше 480 тысяч рублей. Эпизод, который вменяют Нагорных, произошел 17 лет назад. В то время, по словам источника URA.RU, Павел был «местным гопником». По версии следствия, в январе 2008-го Нагорных с товарищами жестоко избил мужчину возле заведения. Позже избитый скончался в больнице. Один из нападавших решил признаться в содеянном и сдаться силовикам. Труп мужчины спрятали в лесу в 2008-м Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Нагорных, испугавшись, что подельник сдаст его, решил убить его. Мужчину просто застрелили, а тело закопали в лесу», — сказал собеседник агентства. По горячим следам выйти на след преступников не удалось. Дело было закрыто и сдано в архив. После этого Нагорных успел немного поработать в правоохранительных органах и получить удостоверение «ветерана ОМОН». Его задержали накануне. Вместе с ним силовики поймали двух его подельников, которые, как считают силовики, помогли ему убить бывшего товарища в 2008-м. В свердловских силовых структурах тему не комментируют. Связаться с родными Павла не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный по подозрению в убийстве 17-летней давности в Артемовском 43-летний Павел Нагорных владеет автосервисом и предприятием по лесозаготовке. Ранее он уже попадал под прицел силовиков и становился фигурантом уголовного дела. Все, что известно о предпринимателе и инкриминируемом ему преступлении, — в материале URA.RU. Павел родился в 1982 году в селе Липино Артемовского района. Согласно данным СБИС, он является гендиректором ООО «Урал-Лес СК» и ООО «Диспетчерская служба 210-10». Первая фирма занимается лесозаготовками, деятельность второй связана с информационными технологиями. Общий доход с двух контор за прошлый год составил более 800 тысяч рублей. По словам источника URA.RU в силовой среде, у Нагорных также есть недвижимость, автосервис и салон красоты. «Нагорных можно назвать влиятельным человеком в Артемовском. Он ездит на дорогом авто. Постоянно решает какие-то вопросы», — описывает Павла предприниматель, знакомый с ним. В ноябре 2016 года Артемовский городской суд приговорил Нагорных к четырем годам лишения свободы условно. Его признали виновным в незаконной рубке и краже. Правда, суд снял с него судимость в связи с амнистией, которую объявляли в честь 70-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, следует из приговора. По версии следствия, в 2013 году Нагорных спилил и продал древесину вместе с товарищами с территории ГКУ СО «Егоршинское лесничество». Через год представители лесхоза добились компенсации от Нагорных. Суд взыскал с него и его подельника 1,9 млн рублей. Кроме того, компенсацию с Нагорных удалось взыскать и производственному сельскохозяйственному кооперативу (ПСХК) «Лебедкинский». Суд установил, что незаконная вырубка была и на территории ПСХК. С Павла и пятерых его друзей в сумме взыскали чуть больше 480 тысяч рублей. Эпизод, который вменяют Нагорных, произошел 17 лет назад. В то время, по словам источника URA.RU, Павел был «местным гопником». По версии следствия, в январе 2008-го Нагорных с товарищами жестоко избил мужчину возле заведения. Позже избитый скончался в больнице. Один из нападавших решил признаться в содеянном и сдаться силовикам. «Нагорных, испугавшись, что подельник сдаст его, решил убить его. Мужчину просто застрелили, а тело закопали в лесу», — сказал собеседник агентства. По горячим следам выйти на след преступников не удалось. Дело было закрыто и сдано в архив. После этого Нагорных успел немного поработать в правоохранительных органах и получить удостоверение «ветерана ОМОН». Его задержали накануне. Вместе с ним силовики поймали двух его подельников, которые, как считают силовики, помогли ему убить бывшего товарища в 2008-м. В свердловских силовых структурах тему не комментируют. Связаться с родными Павла не удалось.