Павла Нагорных задержали пару дней назад Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге арестовали 43-летнего предпринимателя Павла Нагорных по обвинению в убийстве 17-летней давности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Нагорных помещен под стражу до 5 июля», — сказали в суде.

По версии следствия, убийство произошло в 2008 году в Артемовском. Павел с двумя товарищами убили знакомого, с которым вместе ранее жестоко избили мужчину. Последний скончался в больнице. О случившемся подельник Нагорных хотел рассказать силовикам, но его застрелили, а тело закопали в лесу, считают следователи.

О задержании Нагорных стало известно 7 мая. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности) и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Все, что известно о Павле, — в специальном материале URA.RU.

Павел будет в СИЗО до 5 июля Фото: предоставлено Ленинским райсудом