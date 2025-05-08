В Екатеринбурге арестован бизнесмен, задержанный за убийство 17-летней давности. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Павла Нагорных задержали пару дней назад
Павла Нагорных задержали пару дней назад Фото:

В Екатеринбурге арестовали 43-летнего предпринимателя Павла Нагорных по обвинению в убийстве 17-летней давности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Нагорных помещен под стражу до 5 июля», — сказали в суде.

По версии следствия, убийство произошло в 2008 году в Артемовском. Павел с двумя товарищами убили знакомого, с которым вместе ранее жестоко избили мужчину. Последний скончался в больнице. О случившемся подельник Нагорных хотел рассказать силовикам, но его застрелили, а тело закопали в лесу, считают следователи.

О задержании Нагорных стало известно 7 мая. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности) и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Все, что известно о Павле, — в специальном материале URA.RU.

Павел будет в СИЗО до 5 июля
Павел будет в СИЗО до 5 июля
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В Екатеринбурге арестовали 43-летнего предпринимателя Павла Нагорных по обвинению в убийстве 17-летней давности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда. «Суд удовлетворил ходатайство следователя. Нагорных помещен под стражу до 5 июля», — сказали в суде. По версии следствия, убийство произошло в 2008 году в Артемовском. Павел с двумя товарищами убили знакомого, с которым вместе ранее жестоко избили мужчину. Последний скончался в больнице. О случившемся подельник Нагорных хотел рассказать силовикам, но его застрелили, а тело закопали в лесу, считают следователи. О задержании Нагорных стало известно 7 мая. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности) и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Все, что известно о Павле, — в специальном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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