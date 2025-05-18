18 мая 2025
17 мая 2025

Жителям ХМАО предлагают подработки с зарплатой до 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проще всего найти подработку курьером
Проще всего найти подработку курьером Фото:

Жителям ХМАО предлагают майские подработки с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц. Большинство из предложений не требуют опыта работа. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Head Hunter.

«В мае в ХМАО работодатели открыли более 700 вакансий с различными вариантами частичной занятости, 88% таких вакансий не требуют опыта работы. Наиболее высокие доходы предлагают в вакансиях для врачей и водителей-курьеров — они достигают 200 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Проще всего в округе найти подработку курьером, продавцом-кассиром или консультантом. Среди нестандартных предложений, например, сборщик пряников и вафель с доходом от 85 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в два раза вырос спрос на фрилансеров. Наибольшей популярностью пользуются специалисты в сферах IT, рекламных услуг и маркетинга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям ХМАО предлагают майские подработки с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц. Большинство из предложений не требуют опыта работа. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Head Hunter. «В мае в ХМАО работодатели открыли более 700 вакансий с различными вариантами частичной занятости, 88% таких вакансий не требуют опыта работы. Наиболее высокие доходы предлагают в вакансиях для врачей и водителей-курьеров — они достигают 200 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Проще всего в округе найти подработку курьером, продавцом-кассиром или консультантом. Среди нестандартных предложений, например, сборщик пряников и вафель с доходом от 85 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в два раза вырос спрос на фрилансеров. Наибольшей популярностью пользуются специалисты в сферах IT, рекламных услуг и маркетинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...