Жителям ХМАО предлагают подработки с зарплатой до 200 тысяч рублей

Жителям ХМАО предлагают майские подработки с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц. Большинство из предложений не требуют опыта работа. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Head Hunter.
«В мае в ХМАО работодатели открыли более 700 вакансий с различными вариантами частичной занятости, 88% таких вакансий не требуют опыта работы. Наиболее высокие доходы предлагают в вакансиях для врачей и водителей-курьеров — они достигают 200 тысяч рублей», — говорится в исследовании.
Проще всего в округе найти подработку курьером, продавцом-кассиром или консультантом. Среди нестандартных предложений, например, сборщик пряников и вафель с доходом от 85 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в два раза вырос спрос на фрилансеров. Наибольшей популярностью пользуются специалисты в сферах IT, рекламных услуг и маркетинга.
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