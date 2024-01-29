Сотрудника курганской полиции подозревают в помощи мигрантам за деньги

Инспектора отдела МВД в Катайском районе (Курганская область) подозревают в нелегальной помощи мигрантам. Женщина за несколько лет якобы помогла десяткам иностранцев незаконно встать на учет и получила за это деньги. Информацию URA.RU сообщили в управлении МВД региона.
«В период с 2018 по 2022 годы сотрудник, на тот момент проходящая службу в должности инспектора отделения по вопросам миграции, за денежное вознаграждение осуществила не менее 70 фактов незаконной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ», — рассказали в полиции в ответ на запрос редакции. Нарушения со стороны сотрудника были выявлены службой безопасности управления МВД.
В настоящее время сотрудники следкома изучают материалы дела, чтобы принять решение о возбуждении уголовном деле. Также в полиции заметили, что в случае признания вины сотрудницы, она будет уволена из органов, а ее руководители понесут строгое наказание.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области разоблачили схему нелегальной регистрации мигрантов. По данным источников, более сотни мигрантов из Средней Азии регистрировали по одному и тому же адресу в одной из деревень.
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