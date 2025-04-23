Пермский завод, выпускающий средства индивидуальной защиты, резко увеличил доход

Пермское ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»), которое производит различные средства индивидуальной защиты, отчиталось о финансовых результатах за 2024 год. Чистая прибыль предприятия составила более 940 млн рублей.
«ОАО „СОМЗ“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка предприятия — 6,29 млрд рублей, чистая прибыль — 940,2 млн рублей», — сообщается центра раскрытия информации СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 4,65 млрд рублей, а чистая прибыль — 656,9 млн рублей.
Суксунский оптико-механический завод занимается производством средств индивидуальной защиты. Это защитные каски, очки, щитки сварщика, противошумные наушники, наколенники. Также предприятие выпускает солнцезащитные очки, сумки и рюкзаки.
Ранее URA.RU сообщало, что Очерский машиностроительный завод Пермского края улучшил финансовые показатели. В 2024 году предприятие, выпускающее оборудование для нефтедобычи, получило более 56 млн рублей прибыли.
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