За что должны заплатить дачники в 2025 году

Юрист Шумейко: дачники должны оплатить налоги на имущество и землю
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Дачники должны оплатить налоги на землю и имущество
Дачники должны оплатить налоги на землю и имущество Фото:

Собственники дачных участков, садов и загородных домов в 2025 году продолжают уплачивать два основных вида налогов: земельный и налог на имущество. Эти налоговые обязательства распространяются на всех владельцев, независимо от активного использования или бездействия участка, рассказал налоговый эксперт и юрист Дмитрий Шумейко. Он отметил, что уточнить данные о своем участке можно на сайте Росреестра. 

«Земельный налог рассчитывается на основании кадастровой стоимости участка и ставки, установленной муниципалитетом. Она варьируется от 0,3% до 1,5%. Итоговая сумма налога определяется как произведение кадастровой стоимости на ставку. Проверить данные можно на сайте Росреестра», — рассказал эксперт в интервью для «Газеты.ru». 

Налог на имущество уплачивается владельцами капитальных строений, таких как жилые дома, бани, гаражи и другие постройки с фундаментом, зарегистрированные в Росреестре. Обычно налоговая ставка составляет 0,1% от кадастровой стоимости объекта. Однако, если сооружение не зарегистрировано должным образом, налогообложение не производится до тех пор, пока налоговые органы не выявят такое имущество. Срок уплаты налога на имущество заканчивается 1 декабря каждого года и касается финансовой деятельности за предшествующий год.

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Собственники дачных участков, садов и загородных домов в 2025 году продолжают уплачивать два основных вида налогов: земельный и налог на имущество. Эти налоговые обязательства распространяются на всех владельцев, независимо от активного использования или бездействия участка, рассказал налоговый эксперт и юрист Дмитрий Шумейко. Он отметил, что уточнить данные о своем участке можно на сайте Росреестра.  «Земельный налог рассчитывается на основании кадастровой стоимости участка и ставки, установленной муниципалитетом. Она варьируется от 0,3% до 1,5%. Итоговая сумма налога определяется как произведение кадастровой стоимости на ставку. Проверить данные можно на сайте Росреестра», — рассказал эксперт в интервью для  «Газеты.ru».  Налог на имущество уплачивается владельцами капитальных строений, таких как жилые дома, бани, гаражи и другие постройки с фундаментом, зарегистрированные в Росреестре. Обычно налоговая ставка составляет 0,1% от кадастровой стоимости объекта. Однако, если сооружение не зарегистрировано должным образом, налогообложение не производится до тех пор, пока налоговые органы не выявят такое имущество. Срок уплаты налога на имущество заканчивается 1 декабря каждого года и касается финансовой деятельности за предшествующий год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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