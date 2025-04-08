За что должны заплатить дачники в 2025 году

Собственники дачных участков, садов и загородных домов в 2025 году продолжают уплачивать два основных вида налогов: земельный и налог на имущество. Эти налоговые обязательства распространяются на всех владельцев, независимо от активного использования или бездействия участка, рассказал налоговый эксперт и юрист Дмитрий Шумейко. Он отметил, что уточнить данные о своем участке можно на сайте Росреестра.
«Земельный налог рассчитывается на основании кадастровой стоимости участка и ставки, установленной муниципалитетом. Она варьируется от 0,3% до 1,5%. Итоговая сумма налога определяется как произведение кадастровой стоимости на ставку. Проверить данные можно на сайте Росреестра», — рассказал эксперт в интервью для «Газеты.ru».
Налог на имущество уплачивается владельцами капитальных строений, таких как жилые дома, бани, гаражи и другие постройки с фундаментом, зарегистрированные в Росреестре. Обычно налоговая ставка составляет 0,1% от кадастровой стоимости объекта. Однако, если сооружение не зарегистрировано должным образом, налогообложение не производится до тех пор, пока налоговые органы не выявят такое имущество. Срок уплаты налога на имущество заканчивается 1 декабря каждого года и касается финансовой деятельности за предшествующий год.
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