В мире

Economist: мирные переговоры по Украине могут длиться месяцы

27 ноября 2025 в 16:49
Документ по урегулированию конфликта все еще дорабатывается

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Переговоры по урегулированию украинского конфликта могут продлиться еще несколько месяце из-за обсуждения плана прекращения противостояния. Об этом сообщает газета The Economist.

«Те, кто осведомлён о последних переговорах, говорят, что документ всё ещё дорабатывается. Украина больше устраивает последняя версия, но никто не думает, что Владимир Путин согласится на неё <...> Переговоры направлены на то, чтобы согласовать требования России с уступками Украины. И последнее слово, скорее всего, останется за Кремлём», — пишет газета. После обсуждения встречи в Женеве, из плана по урегулированию конфликта были исключены 19 пунктов. Как отмечает издание, обсуждения и переговоры могут продлиться еще несколько месяцев. 

По сообщениям телеканала CBS News, министр армии США Дэниел Дрисколл встретился с представителями России 26 ноября в Абу-Даби ОАЭ. Как сообщали источники, на встрече могли затрагиваться вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине. Там же, по данным иностранных СМИ, украинская сторона должна была встретиться с российской и американской. МИД РФ на эту информацию заявил, что предпочитает официальные дипломатические методы. Распространение слухов о якобы «тайной встрече» в Абу-Даби может нанести вред мирным инициативам. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

