Economist: мирные переговоры по Украине могут длиться месяцы

«Те, кто осведомлён о последних переговорах, говорят, что документ всё ещё дорабатывается. Украина больше устраивает последняя версия, но никто не думает, что Владимир Путин согласится на неё <...> Переговоры направлены на то, чтобы согласовать требования России с уступками Украины. И последнее слово, скорее всего, останется за Кремлём», — пишет газета. После обсуждения встречи в Женеве, из плана по урегулированию конфликта были исключены 19 пунктов. Как отмечает издание, обсуждения и переговоры могут продлиться еще несколько месяцев.