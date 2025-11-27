Economist: мирные переговоры по Украине могут длиться месяцы
Документ по урегулированию конфликта все еще дорабатывается
Переговоры по урегулированию украинского конфликта могут продлиться еще несколько месяце из-за обсуждения плана прекращения противостояния. Об этом сообщает газета The Economist.
«Те, кто осведомлён о последних переговорах, говорят, что документ всё ещё дорабатывается. Украина больше устраивает последняя версия, но никто не думает, что Владимир Путин согласится на неё <...> Переговоры направлены на то, чтобы согласовать требования России с уступками Украины. И последнее слово, скорее всего, останется за Кремлём», — пишет газета. После обсуждения встречи в Женеве, из плана по урегулированию конфликта были исключены 19 пунктов. Как отмечает издание, обсуждения и переговоры могут продлиться еще несколько месяцев.
По сообщениям телеканала CBS News, министр армии США Дэниел Дрисколл встретился с представителями России 26 ноября в Абу-Даби ОАЭ. Как сообщали источники, на встрече могли затрагиваться вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине. Там же, по данным иностранных СМИ, украинская сторона должна была встретиться с российской и американской. МИД РФ на эту информацию заявил, что предпочитает официальные дипломатические методы. Распространение слухов о якобы «тайной встрече» в Абу-Даби может нанести вред мирным инициативам.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
