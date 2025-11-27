Захарова: утечки о плане США по Украине срывают дипломатические процессы

Захарова сказала, что ЕС хочет сорвать дипломатические усилия по Украине Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Утечки и вбросы информации о плане США по Украине направлены на срыв дипломатических действий и контактов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия расскажет о планируемых мероприятиях по дипломатической линии, когда они будут намечены.

«Утечки и вбросы о плане США по Украине призваны сорвать дипломатические действия и контакты», — заявила представитель МИД на брифинге. Трансляция шла на сайте ведомства. Захарова подчеркнула, что Евросоюз стремится помешать политико-дипломатическим процессам по Украине.