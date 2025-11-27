Захарова: утечки о плане США по Украине срывают дипломатические процессы
Захарова сказала, что ЕС хочет сорвать дипломатические усилия по Украине
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Утечки и вбросы информации о плане США по Украине направлены на срыв дипломатических действий и контактов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия расскажет о планируемых мероприятиях по дипломатической линии, когда они будут намечены.
«Утечки и вбросы о плане США по Украине призваны сорвать дипломатические действия и контакты», — заявила представитель МИД на брифинге. Трансляция шла на сайте ведомства. Захарова подчеркнула, что Евросоюз стремится помешать политико-дипломатическим процессам по Украине.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что глава России Владимир Путин считает мирный план США по урегулированию ситуации на Украине жизнеспособным и пригодным для использования в качестве базы для переговоров. Вместе с тем лидер Беларуси подчеркнул, что пока что предложенный план нуждается в существенной доработке.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.