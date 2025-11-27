Логотип РИА URA.RU
Верховный суд признал ФБК* террористической организацией

27 ноября 2025 в 16:17
Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал американское юрлицо ФБК (организация внесена в перечень террористов и экстремистов, признана иноагентом и нежелательной организацией, ликвидирована и запрещена в РФ) террористической организацией. Решение подлежит немедленному исполнению. Об этом сообщили журналисты из зала суда.

«Верховный суд признал ФБК террористической организацией», — пишет РЕН ТВ. Издание ссылается на своего корреспондента.

Ранее в прокуратуру были переданы материалы дела в отношении блогера и основателя сети магазинов одежды Никиты Ефремова (включен в список террористов и экстремистов в РФ). Дело связано с подозрениями в финансировании организации ФБК, передает «Царьград». После того как будет определена подсудность, дело рассмотрит один из московских судов.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в перечень террористов и экстремистов, признана иноагентом и нежелательной организацией, ликвидирована и запрещена в РФ

