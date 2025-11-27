Турция готова отправить войска на Украину при трех условиях

Турция готова направить свои войска на Украину в составе международной миссии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Минобороны Турции сообщило о потенциальной возможности отправки турецких военных на Украину, но при ряде ключевых условий. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT World.

«Вооруженные силы Турции готовы поддержать любую инициативу, которая обеспечит безопасность и стабильность в нашем регионе», — передает TRT World заявление Минобороны Турции. Страна готова направить свои войска на Украину в составе международной миссии, но только при соблюдении трех ключевых условий:

полное прекращение огня между Россией и Украиной;

определение четких целей и полномочий миротворческой миссии;

распределение обязанностей между странами-участницами.

Продолжение после рекламы

Предложение о включении турецких военных в миротворческий контингент прозвучало от президента Франции Эмманюэля Макрона. В конце ноября в ходе видеоконференции «коалиции желающих» Макрон сообщил, что военные силы, предусмотренные коалицией, разместят в стратегических точках по всей Украине после окончания боевых действий. В том числе военные будут в Киеве и Одессе.

В ноябре 2025 года обнародована информация о разработанном США мирном плане, состоящем из 28 пунктов. Согласно документу, украинское правительство должно пойти на ряд уступок, в том числе отказаться от территориальных претензий и отказаться от идеи вступления в НАТО.