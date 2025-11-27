Грушко заявил, что Евросоюз ведет подготовку к военному противостоянию с РФ
Евросоюз ведет подготовку к прямому военному конфликту с Россией. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Основное содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося ей Евросоюза состоит в подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооруженному столкновению с Россией», — заявил Грушко на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Россия — ЕС: вероятность изменения политической ситуации». Его слова приводит ТАСС.
Он также отметил, что в настоящее время отношения между Россией и европейскими странами переживают серьезнейший кризис. Путем демонизации Москвы и в общественном сознании закрепляется идея о неминуемости военного конфликта в случае, если Европе не удастся завершить украинский конфликт и нанести РФ стратегическое поражение, заключил Грушко.
Ранее сообщалось, что Европа рассматривает возможность проведения внеплановых учений НАТО и осуществления кибератак на Россию в качестве ответа на якобы имевшие место, но не подтвержденные фактами «атаки» со стороны Москвы. На это указывают иностранные СМИ, ссылаясь на заявления европейских чиновников. На текущий момент детали предполагаемого плана ЕС не раскрываются.
