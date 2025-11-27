Евросоюз готовится к прямому столкновению с РФ, заявил Грушко Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз ведет подготовку к прямому военному конфликту с Россией. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Основное содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося ей Евросоюза состоит в подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооруженному столкновению с Россией», — заявил Грушко на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Россия — ЕС: вероятность изменения политической ситуации». Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что в настоящее время отношения между Россией и европейскими странами переживают серьезнейший кризис. Путем демонизации Москвы и в общественном сознании закрепляется идея о неминуемости военного конфликта в случае, если Европе не удастся завершить украинский конфликт и нанести РФ стратегическое поражение, заключил Грушко.

Продолжение после рекламы