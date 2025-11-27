При подписании соглашения по урегулированию от Украины должна выступать легитимная сторона, заявил Грушко Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

При заключении соглашения об урегулировании ситуации на Украине для России важна неоспоримая легитимность подписанта со стороны Киева. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, соглашения должны быть не только юридически значимыми, но и защищенными от возможности их аннулирования из-за внутриполитических изменений.

«В этом смысле мы придаем огромное значение, что с той стороны будет сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению, и она не будет уязвимой для подрыва юридического характера этих соглашений», — заявил Грушко, отвечая на вопрос, кто от украинской стороны должен сесть за стол переговоров. Информацию передает ТАСС.