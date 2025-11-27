Mash: Пугачеву могут обязать снести пирс у своего поместья на берегу Истры

У Пугачевой не было документов, подтверждающих право на постройку пирса Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Певицу Аллу Пугачеву могут обязать снести пирс у своего поместья на берегу реки Истры в Солнечногорске. Проверка Росводресурса выявила, что артистка использует прибрежную территорию незаконно.

«Аллу Пугачеву обяжут снести пирс у своего поместья на берегу Истры в в Солнечногорске», — пишет Mash. Проверка законности использования земельного участка началась после обращения предпринимателя Глеба Рыськова. В ходе проверки было установлено, что у певицы нет документов, подтверждающих право на постройку пирса.

Земельный участок, на котором расположено поместье Пугачевой, относится к землям особо охраняемых территорий и объектов. Вид разрешенного использования участка — рекреационные цели. Строительство причала на такой территории не допускается. Дело передано в Генпрокуратуру с требованием изучить документы и рассмотреть вопрос о лишении Пугачевой права на земельный участок площадью 25,5 соток. После завершения проверки земельный участок может быть выставлен на аукцион.

