Без изнуряющих диет и голодания: Жасмин поделилась секретами похудения

Жасмин за последние пару недель кардинально преобразилась. Она заметно постройнела и выглядит максимально эффектно. Корреспонденту URA.RU удалось узнать секрет этого преображения на презентации восточного альбома «Девочка из Дербента».

Звезда призналась, что преобразилась без изнуряющих диет и голодания. Оказалось, артистка смогла сбросить вес благодаря новому подходу к своему питанию.

«Я в последнее время стала работать с нутрициологом, — призналась Жасмин. — И результатом довольна. Это достаточно сложная система: не диета, а именно правильное питание и разгон метаболизма. За те два месяца, что мы с ней работаем, мой метаболизм до конца так и не разогнали еще. Нутрициолог говорит, что пока еще не достигла со мной того уровня, которого бы ей хотелось».

По словам Жасмин, серьезных запретов на те или иные продукты у нее не имеется. Единственное, пришлось полностью отказаться от масла.

«Мы все масла убрали, — объясняет звезда. — В моем рационе сейчас нет оливкового, подсолнечного, сливочного — абсолютно никакого масла. Правда, оно потом вернется. В остальном, все нормально. Стараемся придерживаться правильного сочетания продуктов. Например, когда я иду в ресторан, скидываю ей меню. А она отмечает галочками, какие блюда я могу себе позволить. Еще у меня всегда под рукой есть вкусные батончики. Например, перед тем, как выйти сегодня к вам, я съела протеиновый батончик без сахара, а также кокосовый и выпила американо».

Жасмин призналась, что нутрициологу из-за образа жизни звезды в ее рацион приходится вносить коррективы. Ведь, в отличие от большинства женщин, у Жасмин нет нормированного рабочего графика.

«Как правило, я возвращаюсь с работы поздно вечером и мне сложно проснуться рано и побежать на завтрак, — улыбается артистка. — Я выбираю сон. А она никак не может понять, почему я голодная прихожу домой, и при этом не просыпаюсь утром и не бегу на завтрак. Она хочет, чтобы у меня утром появилось чувство голода».

Артистка результат работы со специалистом ее полностью устраивает. За два месяца Жасмин, которая на протяжении многих лет ведет борьбу с лишним весом, смогла добиться очень неплохих результатов.

«У меня ушло восемь килограммов, — рассказала артистка. — Еще пять килограммов, и я буду довольна. У меня есть цель, к которой я иду. Я хочу нравиться себе в зеркале. Когда увижу ту фигуру, о которой мечтаю, значит, достигла цели. Чуть-чуть осталось до того, какой я себя хочу увидеть в зеркале».

Впрочем, уже сейчас она выглядит очень эффектно. «Наша королева Жасмин!» — восхищался со сцены Сосо Павлиашвили.

Жасмин в этот вечер изрядно удивляла присутствующих не только своим кардинальным преображением, но и хитами.

В рамках презентации звезда воссоздала в концертном зале атмосферу родного города. В ожидании выступления певицы гости могли наблюдать, как ткут ковры, гадают на кофейной гуще, продают фрукты и сладости на местном рынке, а также даже давят виноград ногами в бочке.