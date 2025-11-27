Politico: Северная Европа неразумно одна несет на себе расходы на Украину

План ЕС по использованию российских замороженных активов зашел в тупик Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для стран Северной Европы недопустимо и неразумно нести столь значительную долю расходов на поддержку Украины без поддержки других западных государств. Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

«Для стран Северной Европы „неустойчиво“ и „ни в коем случае неразумно“ брать на себя такую большую часть расходов по оказанию помощи Украине», — заявила Стенергард. Ее слова передает издание Politico.

Как говорится в материале, после того, как США прекратили прямую финансовую помощь Киеву, европейские государства стали основными спонсорами страны. Однако в условиях замедления экономического роста поиск дополнительных средств становится все более проблематичным. Для решения этой проблемы был предложен план ЕС об использовании российских замороженных активов, но на данный момент он не реализован. Помимо Бельгии, которая выступает с критикой плана, сомнения относительно использования российских активов высказывают и другие страны — члены ЕС. При этом, вероятно, США не имеют возражений против данной инициативы.

