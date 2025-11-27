В МВД назвали новую схему выманивания денег у пенсионеров
Мошенники предлагают пенсионерам «выгодные» условия, чтобы те переводили деньги
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Мошенники начали выманивать у пожилых людей накопления по программе «долгосрочных сбережений». Злоумышленники, в частности, обещают моментально удвоить сумму, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
«Пожилым гражданам по телефону или через мессенджеры предлагают перевести пенсионные накопления или личные сбережения в „программу долгосрочных сбережений“», — цитирует ТАСС представителей министерства. Отмечается, что злоумышленники также могут предлагать отправить деньги по программе «софинансирования пенсий». Мошенники предлагают мгновенное удвоение денег, быстрые выплаты или другие выгодные условия.
В последнее время в России наблюдается рост числа мошеннических звонков пожилым людям. Ранее преступники представлялись сотрудниками мэрии и выманивали у пенсионеров персональные данные под предлогом оформления выплат или наград.
