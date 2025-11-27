«В уши воткнули ножи»: что за вирус со странными симптомами гуляет по Москве

Москвичи пожаловались на резкую боль в ушах, высокую температуру и слабость Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Московской области пожаловались на вирус, из-за которого их одолевает высокая температура, кашель и резкая боль в ушах. Болезнь осложняется сонливостью и ломотой в теле. Однако в Роспотребнадзоре опровергли необычность происхождения вируса. Что за вирус гуляет по Москве и какие симптомы у заболевших — в материале URA.RU.

Симптомы

Одна из заболевших описала свои ощущения от болезни как крайне болезненные — по ее словам, казалось, будто в уши вставили ножи, и при каждом кашле их проворачивают. Терапевт, который приехал к ней на вызов, сообщил, что она не единственный пациент с подобными симптомами, пишет MSK1.

По словам жительницы столицы, болезнь началась с озноба и першения в горле. Затем у девушки до 38,8 поднялась температура, заболело горло и появился сильный кашель с мокротой.

Другая девушка рассказала, что во время болезни испытывала не только боль в ушах, но и дискомфорт в горле, а в конце заболевания у нее обострился цистит. Однако у этой пациентки температура не поднималась выше 38 градусов. Она подчеркнула, что даже при возвращении на работу она продолжает сталкиваться с быстрой утомляемостью.

Что говорят врачи

Вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что эпидемиологическая ситуация с ОРВИ остается стабильной. По словам эксперта, для этой инфекции в качестве симптома может быть боль в ушах, о которой говорили москвичи.

«Что касается гриппа, то в последнее время заболеваемость им была мала. Сейчас начался подъем и гриппа, и коронавируса. Но речь идет о нескольких тысячах случаев в неделю. Для такой страны, как Россия, это небольшие цифры», — цитирует Альтштейна портал.

Альтштейн добавил, что в этом году будут доминировать следующие вирусы гриппа: «гонконгский» H3N2 и «свиной» H1N1. Он подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом немного растет, но опасений нет — это сезонный рост. Врач напомнил, что главная профилактика — вакцинация. Если почувствовали ухудшение самочувствия — оставайтесь дома. Если это невозможно, обязательно пользуйтесь масками.

Правда ли, что вирус необычный