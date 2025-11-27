Логотип РИА URA.RU
Политика

Лукашенко рассказал о своей роли в урегулировании украинского конфликта

Лукашенко заявил, что не будет посредником в урегулировании конфликта с Украиной
27 ноября 2025 в 16:06
Лукашенко подчеркнул, что он готов предоставить площадку в Беларуси для переговоров

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не стремится быть посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Его слова передает пресс-служба главы республики.

«Я не люблю никакого посредничества. <...> Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, готов ли он был посредником в мирном урегулировании. Лукашенко напомнил, что Минск готов стать площадкой для переговоров.

Ранее Лукашенко неоднократно выражал желание провести личную встречу с Зеленским и заявлял о готовности Минска стать площадкой для переговоров. При этом украинский лидер публично критиковал белорусского коллегу и отклонял его призывы к мирному урегулированию конфликта. В КГБ Белоруссии заявляли, что Минск сохраняет открытость к диалогу, несмотря на критику.

Комментарии (1)
  • Дед
    27 ноября 2025 16:59
    Эх уважаемый Бацька да ты прям в корень зришь, ты просто соль земли беларусской!!!!
