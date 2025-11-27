Лукашенко рассказал о своей роли в урегулировании украинского конфликта

Лукашенко подчеркнул, что он готов предоставить площадку в Беларуси для переговоров Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не стремится быть посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Его слова передает пресс-служба главы республики.

«Я не люблю никакого посредничества. <...> Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, готов ли он был посредником в мирном урегулировании. Лукашенко напомнил, что Минск готов стать площадкой для переговоров.