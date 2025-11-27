Володин прокомментировал законопроект о квоте для не соответствующих требованиям такси

Володин заявил, что депутаты подготовили законопроект о самозанятых в такси Фото: Роман Наумов © URA.RU

В связи с предстоящим вступлением в силу с 1 марта 2026 года положений федерального закона о локализации такси властям России поступает ряд обращений. Значительная обеспокоенность наблюдается среди самозанятых работников отрасли, поскольку не все из них смогут соответствовать критериям для внесения в официальный реестр, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно различным оценкам, число самозанятых в сфере такси варьируется от 540 тысяч до 1,5 миллиона человек. Для более 70 % из них работа в такси является источником дополнительного дохода, при этом многие используют для осуществления деятельности личный транспорт.

«Предлагается для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, установить региональную квоту — 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте РФ машин на начало года», — написал Володин. Сообщение опубликовано в мессенджере MAX.

Продолжение после рекламы

Предлагается включить таких водителей в официальный реестр при соблюдении следующих условий: транспортное средство находится в собственности более шести месяцев; а также сам владелец использует автомобиль без привлечения третьих лиц. Поправка также устанавливает срок действия данного механизма — до 1 января 2033 года. Реализация инициативы позволит осуществить постепенный и сбалансированный переход к выполнению требований о локализации. В ближайшее время планируется рассмотреть законопроект и принять соответствующее решение.