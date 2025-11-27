Боец ВС РФ три раза выжил после обстрелов ВСУ и вернулся на фронт

Боец ВС РФ решил вернуться на фронт в качестве связиста Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ходе боевых действий в Черкасском-Поречном (Курская область) боец ВС РФ с позывным Маэстро, пережил три обстрела со стороны ВС Украины. После этого он вернулся в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили журналисты.

Так, Маэстро вместе с товарищем выполнял задачу по эвакуации раненого российского военнослужащего. В этот момент ВСУ начали обстреливать тропинку, по которой продвигались бойцы, используя гранатомет. По словам Маэстро, один из выстрелов из автоматического гранатомета на станке (АГС) взорвался практически между его ногами.

«И я понял, что тяжело будет вытаскивать товарищу нас двоих. Думаю, главное — выбежать из красной зоны. По божьей милости я перебежал 300 метров, перемотался, и меня нашли, осмотрели и далее эвакуировали в курскую больницу», — вспомнил российский боец. Его слова передает агентство RT в своем telegram-канале.

После реабилитации военный вновь отправился на передовую в качестве штурмовика. В Белогоровке он получил серьезное ранение: противник атаковал с фланга, пуля попала в подмышечную область, сломав восьмое и девятое ребра и застряв в позвоночнике. По словам Маэстро, выжить ему помогло своевременное вмешательство командира, который, рискуя собственной жизнью, доставил его в госпиталь. Раненого бойца несли на руках на протяжении семи километров, пока не передали эвакуационной группе.

После очередного периода восстановления Маэстро вновь решил вернуться на фронт, но уже в качестве связиста в спецназе «Ахмат», а не в штурмовых отрядах. Он отметил, что работа связиста требует огромной выдержки и удачи. Во время выполнения боевой задачи, связанной с прокладкой коммуникаций, Маэстро после завершения работы направился в блиндаж, чтобы сообщить о выполнении задания. Однако ВСУ, воспользовавшись радиоперехватом, определили его местоположение и нанесли артиллерийский удар.

«Обрушился потолок, меня завалило полностью, осталась только голова, потому что возле головы иконка Богородицы стояла, а рядом каска лежала — на нее упало два кирпича. Они, как я понимаю, были предназначены в голову, но у Бога свои планы. Откопался, выбрался и перебазировался в другой блиндаж», — заключил боец ВС РФ.