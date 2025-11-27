Радио «Судного дня» отправило три сообщения за день

Радио «Судного дня» передало три загадочных сообщения. Сообщения были зафиксированы в 11:22, 13:10 и 14:29 по московскому времени. Содержание сообщений включает наборы цифр и непонятные слова.

Ранее британский таблоид Express заявил, что сообщение Радиостанции «Судного дня», в котором прозвучало слово «Латвия», может представлять опасность для НАТО. Это слово, как отмечается в статье, указывает на одного из союзников по альянсу, передает «Царьград». В материале делается вывод о том, что сообщение таит в себе угрозу для НАТО.