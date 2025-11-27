Радио «Судного дня» отправило три сообщения за день
В эфире прозвучали странные слова (фото из архива)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Радио «Судного дня» передало три загадочных сообщения. Сообщения были зафиксированы в 11:22, 13:10 и 14:29 по московскому времени. Содержание сообщений включает наборы цифр и непонятные слова.
По данным telegram-канала УВБ-76 логи, в эфире прозвучали слова «разгонистый», «лордочар» и «математичка». Также были зафиксированы различные цифры.
Ранее британский таблоид Express заявил, что сообщение Радиостанции «Судного дня», в котором прозвучало слово «Латвия», может представлять опасность для НАТО. Это слово, как отмечается в статье, указывает на одного из союзников по альянсу, передает «Царьград». В материале делается вывод о том, что сообщение таит в себе угрозу для НАТО.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.