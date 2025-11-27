На Западе заявили о расколе Европейского союза

Европа не сможет конкурировать на мировой арене если лидерами стран не будут достигнуто взаимопонимание Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Европе заметны разногласия по вопросам дальнейшего вооружения Украины и будущего урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Евросоюз расколот. … Во внешней политике это 27 разрозненных организаций, которым нужно согласовывать каждый шаг, и из-за этого крайне сложно проявлять смелость, творческий подход и находить решения», — заявил депутат Европейского парламента Брандо Бенифей. Его слова приводит Washington Post. Как уточнил политик, если лидеры европейских стране не смогут преодолеть разногласия, то Европа не сможет выдерживать конкуренцию на мировой арене.