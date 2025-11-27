NYT: Мерц узнал о плане США по Украине из новостей

Мерц узнал об американском мирном плане из новостей Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Канцлер Германии Фридрих Мерц был ошеломлен содержанием мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает одна из американских газет. Согласно изданию, Мерц узнал о плане не от американских чиновников, а из новостного заголовка.

«Когда канцлер Германии Фридрих Мерц в прошлый четверг впервые узнал о мирном плане администрации Трампа для Украины, он был ошеломлен как содержанием этого плана, так и тем, как он об этом узнал», — пишет The New York Times (NYT). Издание ссылается на свои источники.

По данным NYT, канцлеру и его команде пришлось несколько раз связываться с Трампом, чтобы договориться о телефонном разговоре и получить разъяснения. Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен также прокомментировал ситуацию: «Когда все собрались и прочитали The Financial Times, у них возникли некоторые вопросы».

Многие министры иностранных дел европейских стран впервые услышали о плане Трампа в Брюсселе. Утечка информации о предложении вызвала у них шок. Во время встречи министры начали расспрашивать главу МИД Украины Андрея Сибигу, который присоединился к обсуждению по видеосвязи. По словам двух чиновников, присутствовавших на встрече, у Сибиги, как и у его коллег, было мало информации об американском плане.