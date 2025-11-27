NYT: Мерц узнал о плане США по Украине из новостей
Мерц узнал об американском мирном плане из новостей
Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0
Канцлер Германии Фридрих Мерц был ошеломлен содержанием мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает одна из американских газет. Согласно изданию, Мерц узнал о плане не от американских чиновников, а из новостного заголовка.
«Когда канцлер Германии Фридрих Мерц в прошлый четверг впервые узнал о мирном плане администрации Трампа для Украины, он был ошеломлен как содержанием этого плана, так и тем, как он об этом узнал», — пишет The New York Times (NYT). Издание ссылается на свои источники.
По данным NYT, канцлеру и его команде пришлось несколько раз связываться с Трампом, чтобы договориться о телефонном разговоре и получить разъяснения. Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен также прокомментировал ситуацию: «Когда все собрались и прочитали The Financial Times, у них возникли некоторые вопросы».
Многие министры иностранных дел европейских стран впервые услышали о плане Трампа в Брюсселе. Утечка информации о предложении вызвала у них шок. Во время встречи министры начали расспрашивать главу МИД Украины Андрея Сибигу, который присоединился к обсуждению по видеосвязи. По словам двух чиновников, присутствовавших на встрече, у Сибиги, как и у его коллег, было мало информации об американском плане.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что цель утечек и распространения информации о плане США по Украине — помешать дипломатическим усилиям и контактам. Дипломат отметила, что информация о планируемых дипломатических мероприятиях будет обнародована Россией после того, как они будут определены. Также Захарова подчеркнула, что Евросоюз пытается воспрепятствовать политико-дипломатическим процессам, связанным с Украиной.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
